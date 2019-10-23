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Вышел трейлер нового хоррора от Гильермо дель Торо "Оленьи рога"

Новости
    23.10.2019, 21:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Очень, очень мрачно, угрюмо, нездорово, атмосферно и тревожно: эти две минуты, словно квинтэссенция творчества Гильермо дель Торо. Причем он тут даже не режиссер или сценарист, а сопродюсер. А вот поди ж ты!..

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер биографического фильма о вратаре Льве Яшине

На YouTube-канале Fox Searchlight представлен трейлер фильма ужасов "Оленьи рога" (Antlers). Где автор сценария, кстати, - Ник Антоска, шоураннер прекрасной жанровой антологии "Нулевой канал". Столь печально и скоропостижно нас покинувшей. Его соавтор и постановщик картины - Скотт Купер ("Секретные материалы", "Черная месса"). В основе - рассказ Антоски "Тихоня".

В ролях: Кери Рассел ("Планета обезьян: Революция", "Американцы"), Джесси Племонс ("Фарго", "Черное зеркало"), Грэм Грин ("Зеленая миля", "Танцующий с волками"), Скотт Хэйз ("Веном", C.S.I.), Эми Мэдиган ("Темная половина", "Карнавал"), Коуди Дэвис ("Сосны", "Изгоняющий дьявола").

У школьника в его доме в маленьком городке штата Орегон происходит что-то странное. Но он не спешит рассказывать об этом окружающим, и только учительница подозревает, что мальчику угрожает опасность. Вместе со своим братом, шерифом, она решает разобраться в ситуации, и со временем понимает, что речь идет не о безобидных детских страхах, а в чем-то реальном, зловеще затаившимся в стенах старого дома. И угрожающем всему их городу. Это синопсис.

С точными датами пока определенности нет. Обещано на следующий год.

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