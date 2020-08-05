Вышел свежий тизер "Новых мутантов" с "Арьей Старк"

Первый супергеройский кинохоррор Marvel "Новые мутанты", пожалуй, один из самых многострадальных фильмов последних лет, обзавелся свежим тизером.

Тридцатисекундный ролик размещен на официальном YouTube-аккаунте картины и посвящен побегу персонажей из заточения в секретной лаборатории.

Что примечательно, дата премьеры у ленты всё еще обозначена прежняя. Напомним: после абсурдного количества переносов, часть которых была вызвана пересъемками картины, выход "Мутантов" на большие экраны пообещали 28 августа. В то время как в России премьера только что вновь съехала - на 3 сентября.

Режиссер и соавтор сценария фильма - Джош Бун (новый сериал по "Противостоянию" Кинга).

В ролях: Мэйси Уильямс ("Игра престолов"), Аня Тейлор-Джой ("Ведьма", "Сплит", "Стекло"), Антонио Бандерас, Алиси Брага ("Я - легенда"), Чарли Хитон ("Очень странные дела"), Хэппи Андерсон ("Подпольная империя", "Охотник за разумом"), Генри Зага ("13 причин почему") и Сара Беннани ("Джуманджи: Новый уровень").

Ранее стало известно, что выход ремейка "Мулан" назначили на 4 сентября, он состоится онлайн, а в некоторых странах, включая РФ, - в этот же день в кино.