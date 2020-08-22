Выставка, посвященная Георгию Данелии, открылась на "Мосфильме"

Девяносто лет со дня рождения режиссера Георгия Данелии на "Мосфильме" отметили открытием выставки, посвященной самым известным киноработам мастера. Посетить ее можно будет в рамках экскурсий на киностудию.

Гости увидят знаковые кадры из фильмов Данелии, редкие фотографии, запечатлевшие рабочие моменты съемок, его портреты, пояснили ТАСС на киностудии.

Место для выставки выбрано не случайно. Здесь, на "Мосфильме", начался большой путь Данелии в кино, когда в 1959 году он окончил высшие режиссерские курсы при киностудии, где учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана, Михаила Калатозова. После учебы он остался работать на студии режиссером-постановщиком. Всероссийскую известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве", которая вышла на экраны в 1963 году.

А потом были "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!"…

90 лет Георгию Данелии исполнилось бы 25 августа. В этот день на Первом канале также покажут документальный фильм "Георгий Данелия. Небеса не обманешь", в котором о режиссере вспоминают его близкие родственники и друзья.

Режиссера не стало 4 апреля 2019 года, он похоронен на Новодевичьем кладбище.