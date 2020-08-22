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22.08.2020 10:57
Рубрика: Культура

Выставка, посвященная Георгию Данелии, открылась на "Мосфильме"

Текст: Наталья Лебедева
Девяносто лет со дня рождения режиссера Георгия Данелии на "Мосфильме" отметили открытием выставки, посвященной самым известным киноработам мастера. Посетить ее можно будет в рамках экскурсий на киностудию.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Гости увидят знаковые кадры из фильмов Данелии, редкие фотографии, запечатлевшие рабочие моменты съемок, его портреты, пояснили ТАСС на киностудии.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Место для выставки выбрано не случайно. Здесь, на "Мосфильме", начался большой путь Данелии в кино, когда в 1959 году он окончил высшие режиссерские курсы при киностудии, где учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана, Михаила Калатозова. После учебы он остался работать на студии режиссером-постановщиком. Всероссийскую известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве", которая вышла на экраны в 1963 году.

А потом были "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!"…

90 лет Георгию Данелии исполнилось бы 25 августа. В этот день на Первом канале также покажут документальный фильм "Георгий Данелия. Небеса не обманешь", в котором о режиссере вспоминают его близкие родственники и друзья.

Режиссера не стало 4 апреля 2019 года, он похоронен на Новодевичьем кладбище.

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