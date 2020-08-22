"Зенит" разгромил "Тамбов" и одержал четвертую победу подряд на старте РПЛ

Футболисты "Зенита" одержали четвертую победу подряд на старте чемпионата России. Санкт-петербургский клуб разгромил "Тамбов" - 4:1.

В этом матче в тренерском штабе "сине-бело-голубых" дебютировал завершивший игровую карьеру Александр Анюков. Бывший футболист "Зенита" стал одним из помощников нынешнего главного тренера питерцев Сергея Семака.

Несмотря на огромное игровое преимущество в первом тайме, "Зенит" сумел отличиться лишь один раз. Счет в матче открыл Дуглас Сантос. Этот гол стал для него первым в карьере в чемпионате России. После перерыва Малком увеличил разницу в счете, а Александр Ерохин и Сердар Азмун довели счет до крупного. Гости ответили на это точным ударом Кирилла Панченко.

После четырех туров в активе действующего чемпиона страны 12 очков из12 возможных, и он лидирует в РПЛ. У "Тамбова" с 3 балла в активе находится в нижней части турнирной таблицы.