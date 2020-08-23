Центр Чумакова подал заявку на клинические испытания вакцины от COVID-19

Еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции может быть испытана на трех тысячах добровольцев. ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН (Центр Чумакова) подал сегодня заявку в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических испытаний собственной вакцины, об этом сообщил генеральный директор Центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Сегодня мы направили в Министерство здравоохранения Российской Федерации все необходимые документы для проведения полноценных клинических испытаний вакцины против COVID-19. Ждем разрешения на их проведение и рассчитываем завершить клинические испытания в октябре текущего года", - сообщил глава Центра Чумакова ТАСС.

Он уточнил, что в испытаниях запланировано участие более трех тысяч добровольцев. "Это будет соответствовать требованиям ВОЗ и других международных регуляторов", - подчеркнул ученый.