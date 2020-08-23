Диетолог назвала бюджетные продукты, на которых похудели звезды

После затяжного карантина, как известно, многие россияне до сих пор не могут прийти в форму. Знаменитости - не исключение, отметила в интервью KP.Ru звездный диетолог Надя Шарк. Чтобы ускорить процесс похудения, специалист посоветовала включить в рацион красную чечевицу. Продукт хорошо усваивается и богат полезным растительным белком.

- Я могу вам назвать секретные продукты, на которых худеют наши звезды. Помимо легкой красной чечевицы это специи кумин (зира) и имбирь, которые можно добавлять как в салаты, так и в гарниры, мясо. Если ту же чечевицу готовить нет времени, можно заменить ее соевым сыром тофу. Плюс сок алоэ, который, проникая в клетки, в три-четыре раза быстрее воды выводит токсины и шлаки, - отметила диетолог.

Среди других полезных "альтернативных" продуктов Шарк назвала соевое и миндальное молоко, зеленую гречку, на десерт - сушеные яблоки. Отметим, что следование любой диете, ограничения в пище, отказ от одних продуктов в пользу других необходимо согласовать с врачом.