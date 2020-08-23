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Рубрика: Общество

Эксперт спрогнозировала увеличение рождаемости в России

Текст: Ольга Игнатова
В первой половине нынешнего года рождаемость в России по сравнению с аналогичным периодом 2019-го упала на 5,3 процента, прокомментировала "Российской газете" данные Росстата заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Егорова.
Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Эксперт отметила, что рождаемость в России падает уже не первый год. "Пока этот тренд не сменил своего направления. В 44 регионах значение коэффициента рождаемости ниже, чем по России. Наименьшие показатели в Республике Мордовия - 6,8 на 1000 человек, в Смоленской области - 6,9, Ленинградской и Владимирской - 7,0 и Тульской - 7,1. Новые меры поддержки семьи и детей были приняты только в начале года и пока мы не можем увидеть их влияние, но они призваны донести "месседж" государства о том, что семьи с детьми - приоритет и они не окажутся без помощи даже в самые сложные периоды. Возможно, уже в октябре-ноябре число родившихся начнет постепенно увеличиваться, как и число субъектов, где коэффициент рождаемости выше среднего", - считает Егорова.

Фото: iStock
Стали известны регионы, где рождается больше всего детей

Лидерами по рождаемости по прежнему остаются национальные республики: Чеченская - 19,2 родившихся на 1000 человек населения, Тыва - 17,9, Ингушетия - 15,5, Дагестан - 13,2 и Алтай -13,1.

По данным Росстата, в июне 2020 года родилось 118 497 младенцев (в июне 2019-го - 119 139 младенцев). В 47 регионах страны в июне 2020-го родилось больше детей, чем за аналогичный период прошлого года.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат

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