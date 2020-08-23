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Рубрика: Спорт

Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом

Текст: Артур Нанян
Английский бокс Тайсон Фьюри. Фото: AP Photo / Isaac Brekken Английский бокс Тайсон Фьюри. Фото: AP Photo / Isaac Brekken
Английский бокс Тайсон Фьюри. Фото: AP Photo / Isaac Brekken

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри прокомментировал итоги поединка между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта

Напомним, в пятом раунде боя в Великобритании Поветкин нокаутировал оппонента. Благодаря победе россиянин завоевал временный титул чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе и претендентом на бой с Фьюри.

"40 лет! Горжусь", - написал Фьюри в своем Twitter, подкрепив запись фотографией Александра.

Добавим, что в активе Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. В активе же Поветкина 35 побед (24 нокаутом). Еще в двух боях Александр проиграл, еще один завершился вничью.

Спорт Спорт Бокс Александр Поветкин

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