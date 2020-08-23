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23.08.2020 21:07
Рубрика: Власть

Гражданка займет оборонку

Форум "Армия-2020" начал работу
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 187(8241)
Подмосковье сразу на трех территориях - в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино - стартовал Международный военно-технический форум "Армия-2020", организатором которого выступает Министерство обороны России.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru

Он является уникальной платформой для демонстрации достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий. Свои достижения на форуме "Армия" в нынешнем году представят более 170 предприятий.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Свое участие в форуме "Армия-2020" подтвердили более 70 стран

Одним из основных мероприятий научно-деловой программы форума станет конгресс "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов". Масштабное пятидневное деловое мероприятие под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова организовано для координации совместных усилий заинтересованных министерств и ведомств, органов власти субъектов Российской Федерации по достижению национальных целей и реализации национальных проектов (программ). В рамках государственной политики по увеличению доли отечественной гражданской продукции, приобретаемой для нужд государства и госкорпораций, руководители отраслей и крупных компаний обсудят наиболее актуальные вопросы обеспечения поддержки отечественных производителей и перевода части производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса на выпуск высокотехнологичной продукции народного потребления.

На аэродроме Кубинка гостей ждет Авиационный кластер, на территории которого представлено свыше 70 образцов авиационной техники. По своим масштабам Авиакластер претендует на звание самостоятельного авиационного шоу. Здесь организована масштабная статическая экспозиция, деловая программа. Пилотажные группы "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты", известные во всем мире, примут активное участие в авиационной части форума "Армия", выполняя фигуры высшего пилотажа. Инновационный клуб расширится в масштабах. Представить передовые разработки и технологии приглашены молодые ученые и инженеры. А компетентная команда экспертов отобрала самые перспективные проекты для демонстрации.

Впервые в рамках форума создан кластер Военно-морского флота. В нем представлены модели современных и перспективных надводных кораблей, подводных лодок, а также новейшие технические разработки для флота.

Заботясь о здоровье посетителей, организаторы форума приняли специальные противоэпидемические меры

Нет сомнения, что столь насыщенная программа привлечет в парк "Патриот" и соседние с ним площадки множество гостей. Заботясь о здоровье посетителей, организаторы форума приняли специальные противоэпидемические меры. На объекты, где проходят мероприятия, не допускаются лица с температурой выше 37 °С, а все посетители обязаны иметь при себе маски или респираторы. В местах массового скопления людей установлены устройства дезинфекции рук. Ознакомиться с правилами посещения форума можно на сайте мероприятия.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны ФОРУМ "АРМИЯ - 2020"

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