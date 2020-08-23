Японские депутаты не готовы к удаленке

Депутаты верхней палаты парламента Японии изучают возможность перехода на удаленную форму работы. Об этом стало известно телерадиокомпании NHK. На такой шаг законодателей островного государства вдохновили европейские коллеги.

Испанские и британские парламентарии давно ведут дискуссии и голосуют дистанционно. Народные избранники Страны восходящего солнца также решили приспособить свою деятельность под новые условия жизни при пандемии. Темпы распространения коронавируса в Токио и большинстве японских префектур пока не ослабевают.

В настоящий момент японские депутаты продолжают работать очно с соблюдением элементарных мер санитарного характера. В частности, во время дебатов они надевают маски, используют антисептики и держат социальную дистанцию. Вместе с тем желание обновить формат работы парламента может столкнуться с некоторыми сложностями. Ведь в соответствии с 56-й статьей конституции Японии проводить заседания можно только при условии физического присутствия не менее одной трети членов каждой из палат. Помимо этого, большинство местных законодателей - люди почтенного возраста, которые не являются активными пользователями гаджетов. Обрадует ли их перспектива дискутировать на расстоянии - большой вопрос. Что и говорить, в ноябре 2018 года политик Ёситака Сакурада, на тот момент министр, ответственный за кибербезопасность, признался в неумении работать на персональном компьютере. Он, кстати, до сих пор входит в состав нижней палаты парламента.