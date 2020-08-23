Ударно-разведывательные беспилотники способны не только сканировать ту или иную территорию, но и выделять, а также идентифицировать на ней все предметы и живые существа. Современный дрон никогда не спутает танк с грузовиком или человека с лошадью. Более того, компьютерные программы позволяют идентифицировать, техника какой марки попала в объектив следящего устройства. Для наиболее эффективного ее поражения выбираются соответствующие боеприпасы.
Или взять наземный робототехнический комплекс. Предположим, ему необходимо провести разведку неизвестной местности, да еще в разрушенном городе. Искусственный интеллект позволит решить такую задачу даже более эффективно, чем это смогли бы сделать воины-разведчики. И главное - без риска людских потерь.
В процессе движения робот ведет постоянную видеосъемку. Одновременно он получает информацию с разведывательных самолетов или беспилотников, барражирующих над исследуемой территорией, а также со спутников. Электронные "мозги" робота мгновенно обрабатывают всю полученную информацию и создают 3D-картину. На ней робот не только видит себя как бы со стороны, но и действительно видит все, что происходит на соседних улицах, за стенами окружающих его строений. И его действия будут полностью адекватны и обстановке, и реальным угрозам. Человеческий мозг просто не способен обработать такое количество разнообразной информации, поступающей одновременно по многим каналам.
По мнению экспертов, в обозримой перспективе работы по искусственному интеллекту сосредоточатся по нескольким основным направлениям.
В пилотируемой авиации будут созданы новые человеко-машинные интерфейсы, обеспечивающие повышение ситуационной информированности и обладающие возможностями обучения и самообучения. Появятся системы анализа больших данных о состоянии бортового авиационного оборудования в масштабе реального времени, причем они смогут даже прогнозировать различные типы отказов.
Идет работа над созданием авиационных тренажеров с элементами искусственного интеллекта, которые смогут моделировать комплексные сценарии и автоматически оценивать действия пилота.
В области интеллектуальной бортовой обработки сенсорных данных к настоящему времени созрели технологические и методические предпосылки для создания полностью автоматических комплексов оперативной видовой разведки на основе беспилотных летательных аппаратов. Высокоточное оружие тоже выходит на новый уровень. "Умные" ракеты и бомбы смогут автоматически, без участия оператора-наводчика распознавать цели в широком диапазоне ракурсов и условий съемки.
Не позднее 2035 года произойдет переход к созданию полностью автономных беспилотников и их групп. Внедрение систем автоматического распознавания целей нового поколения не только повысит эффективность разведывательных летательных аппаратов, но также резко снизит их потенциальные боевые потери. В связи с этим необходимо в максимальной степени форсировать работы по созданию компактных бортовых и распределенных сетевых систем искусственного интеллекта, автономного управления и распознавания образов для управления БПЛА и группами БПЛА.
Более того, серьезные прорывы в области искусственного интеллекта можно ожидать уже в течение ближайших 2-3 лет. После этого разработка программ искусственного интеллекта для стратегического и тактического планирования военных операций станет ключевым вопросом национальной безопасности для всех ведущих стран мира.
Специалисты в этой области уверены, что уже в течение ближайших пяти лет в области военных и критических гражданских систем - прежде всего авиационных - развернется полномасштабное соревнование по скорейшему развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта среди ведущих стран и компаний. В свете этого промедление с развертыванием форсированной программы развития искусственного интеллекта, особенно, стоит повторить, в авиационной отрасли, может привести к необратимому отставанию в области критических технологий.
В искусственном интеллекте есть один весьма существенный и, возможно, опасный парадокс. Основа этого интеллекта - нейронные сети. Они работают. Но почему работают и почему их работа дает фантастические результаты, даже специалисты-компьютерщики не всегда понимают. Очень часто, получая желаемый результат, специалисты не могут объяснить, как им это удалось. Тех, кто работает с искусственным разумом, наверное, можно сравнить с алхимиками, которые, не зная законов химии, по какому-то наитию получали желаемые результаты.
И это не может не беспокоить. Не случайно в прошлом, 2019 году, Совет Европы учредил комитет экспертов по искусственному интеллекту (Ad hoc Committee on Artificial Intelligence - CAHAI). Решение создать подобный орган обусловлено крайне высокими темпами развития машинного обучения, в связи с чем возникла необходимость правового регулирования этих процессов. Члены организации считают, что отсутствие правовой базы может грозить людям дискриминацией, посягательством на личную жизнь и манипулированием со стороны различных онлайн-платформ.
Как предупреждал Стивен Хокинг, риски нерегулируемого ИИ беспрецедентны. Генсек Совета Европы Ягланд Турбьерн этим и объяснил необходимость создания спецгруппы по искусственному интеллекту.
В начале июля 2020 года на площадке CAHAI состоялась конференция, в которой участвовали более 250 представителей государств - членов Совета Европы. Присутствовали делегаты и из других стран, включая Ватикан, Израиль, Мексику, США и Японию. Россию представляли советник по международному сотрудничеству и координации Центра компетенций НТИ "Искусственный интеллект" МФТИ Андрей Кулешов и вице-президент "Сколтеха" Максим Федоров. В марте профессор Федоров был среди десяти человек, которых пригласили в экспертную группу ЮНЕСКО по искусственному интеллекту.
Аналитическая компания MarketsandMarkets пару лет назад представила результаты исследования мирового рынка технологий искусственного интеллекта (ИИ), используемых в военных целях. Так, в 2017 году продажи соответствующих сервисов, программного обеспечения и оборудования в глобальном масштабе достигли 6,26 миллиарда долларов. К 2025 году объем продаж должен подняться до 18,82 миллиарда долларов, а ежегодный рост рынка может составить почти 15 процентов, прогнозируют аналитики M&M.