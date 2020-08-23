Искусственный интеллект становится не только естественным в самых различных системах управления, в том числе военных. Он начинает доминировать. Без него просто невозможно представить оружие будущего. Примеров того, что уже сегодня позволяет реализовать искусственный интеллект, множество. При том что еще вчера это казалось почти недостижимой фантастикой.

Ударно-разведывательные беспилотники способны не только сканировать ту или иную территорию, но и выделять, а также идентифицировать на ней все предметы и живые существа. Современный дрон никогда не спутает танк с грузовиком или человека с лошадью. Более того, компьютерные программы позволяют идентифицировать, техника какой марки попала в объектив следящего устройства. Для наиболее эффективного ее поражения выбираются соответствующие боеприпасы.

Или взять наземный робототехнический комплекс. Предположим, ему необходимо провести разведку неизвестной местности, да еще в разрушенном городе. Искусственный интеллект позволит решить такую задачу даже более эффективно, чем это смогли бы сделать воины-разведчики. И главное - без риска людских потерь.

В процессе движения робот ведет постоянную видеосъемку. Одновременно он получает информацию с разведывательных самолетов или беспилотников, барражирующих над исследуемой территорией, а также со спутников. Электронные "мозги" робота мгновенно обрабатывают всю полученную информацию и создают 3D-картину. На ней робот не только видит себя как бы со стороны, но и действительно видит все, что происходит на соседних улицах, за стенами окружающих его строений. И его действия будут полностью адекватны и обстановке, и реальным угрозам. Человеческий мозг просто не способен обработать такое количество разнообразной информации, поступающей одновременно по многим каналам.

По мнению экспертов, в обозримой перспективе работы по искусственному интеллекту сосредоточатся по нескольким основным направлениям.

В пилотируемой авиации будут созданы новые человеко-машинные интерфейсы, обеспечивающие повышение ситуационной информированности и обладающие возможностями обучения и самообучения. Появятся системы анализа больших данных о состоянии бортового авиационного оборудования в масштабе реального времени, причем они смогут даже прогнозировать различные типы отказов.

Идет работа над созданием авиационных тренажеров с элементами искусственного интеллекта, которые смогут моделировать комплексные сценарии и автоматически оценивать действия пилота.

В области интеллектуальной бортовой обработки сенсорных данных к настоящему времени созрели технологические и методические предпосылки для создания полностью автоматических комплексов оперативной видовой разведки на основе беспилотных летательных аппаратов. Высокоточное оружие тоже выходит на новый уровень. "Умные" ракеты и бомбы смогут автоматически, без участия оператора-наводчика распознавать цели в широком диапазоне ракурсов и условий съемки.

Не позднее 2035 года произойдет переход к созданию полностью автономных беспилотников и их групп. Внедрение систем автоматического распознавания целей нового поколения не только повысит эффективность разведывательных летательных аппаратов, но также резко снизит их потенциальные боевые потери. В связи с этим необходимо в максимальной степени форсировать работы по созданию компактных бортовых и распределенных сетевых систем искусственного интеллекта, автономного управления и распознавания образов для управления БПЛА и группами БПЛА.

Более того, серьезные прорывы в области искусственного интеллекта можно ожидать уже в течение ближайших 2-3 лет. После этого разработка программ искусственного интеллекта для стратегического и тактического планирования военных операций станет ключевым вопросом национальной безопасности для всех ведущих стран мира.

Разработка программ искусственного интеллекта становится ключевым вопросом национальной безопасности для всех ведущих стран мира

Специалисты в этой области уверены, что уже в течение ближайших пяти лет в области военных и критических гражданских систем - прежде всего авиационных - развернется полномасштабное соревнование по скорейшему развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта среди ведущих стран и компаний. В свете этого промедление с развертыванием форсированной программы развития искусственного интеллекта, особенно, стоит повторить, в авиационной отрасли, может привести к необратимому отставанию в области критических технологий.

В искусственном интеллекте есть один весьма существенный и, возможно, опасный парадокс. Основа этого интеллекта - нейронные сети. Они работают. Но почему работают и почему их работа дает фантастические результаты, даже специалисты-компьютерщики не всегда понимают. Очень часто, получая желаемый результат, специалисты не могут объяснить, как им это удалось. Тех, кто работает с искусственным разумом, наверное, можно сравнить с алхимиками, которые, не зная законов химии, по какому-то наитию получали желаемые результаты.

Тех, кто работает с искусственным разумом, можно сравнить с алхимиками, которые, не зная законов химии, по какому-то наитию получали желаемые результаты

И это не может не беспокоить. Не случайно в прошлом, 2019 году, Совет Европы учредил комитет экспертов по искусственному интеллекту (Ad hoc Committee on Artificial Intelligence - CAHAI). Решение создать подобный орган обусловлено крайне высокими темпами развития машинного обучения, в связи с чем возникла необходимость правового регулирования этих процессов. Члены организации считают, что отсутствие правовой базы может грозить людям дискриминацией, посягательством на личную жизнь и манипулированием со стороны различных онлайн-платформ.

Как предупреждал Стивен Хокинг, риски нерегулируемого ИИ беспрецедентны. Генсек Совета Европы Ягланд Турбьерн этим и объяснил необходимость создания спецгруппы по искусственному интеллекту.

В начале июля 2020 года на площадке CAHAI состоялась конференция, в которой участвовали более 250 представителей государств - членов Совета Европы. Присутствовали делегаты и из других стран, включая Ватикан, Израиль, Мексику, США и Японию. Россию представляли советник по международному сотрудничеству и координации Центра компетенций НТИ "Искусственный интеллект" МФТИ Андрей Кулешов и вице-президент "Сколтеха" Максим Федоров. В марте профессор Федоров был среди десяти человек, которых пригласили в экспертную группу ЮНЕСКО по искусственному интеллекту.

Кстати

Аналитическая компания MarketsandMarkets пару лет назад представила результаты исследования мирового рынка технологий искусственного интеллекта (ИИ), используемых в военных целях. Так, в 2017 году продажи соответствующих сервисов, программного обеспечения и оборудования в глобальном масштабе достигли 6,26 миллиарда долларов. К 2025 году объем продаж должен подняться до 18,82 миллиарда долларов, а ежегодный рост рынка может составить почти 15 процентов, прогнозируют аналитики M&M.