Как начинается новый учебный год в разных странах

Эксперимент в одной из столичных школ Таиланда вызвал неоднозначную реакцию как в стране, так и далеко за ее пределами. Фотографии деток в пластиковых "клетках" разлетелись по мировым агентствам. Теперь педагоги, врачи, психологи и родители спорят о том, оправдано ли возвращение к учебе при таких условиях, которые многие сочли нечеловеческими. Школьники, лишенные воздуха, рискуют не только посадить иммунитет и заработать проблемы со здоровьем, но и получить серьезный стресс. Не лучше ли было оставить их дома? Фото: Gettyimages