Как начинается новый учебный год в разных странах

Родителей в школу не вызовут
В августе японские дети уходили на непродолжительные каникулы и теперь возвращаются за парты. Обычно в такие моменты в образовательных учреждениях организуют линейки. Однако на этот раз учителя не стали следовать традиции и уделили приоритетное значение здоровью. Журналисты пишут, что в одной из школ префектуры Сайтама (находится по соседству с Токио) директор обратился к ученикам с телеэкранов. Ребята смотрели запись его выступления в аудиториях.
Японские мальчишки и девчонки сегодня приходят на занятия в масках. Даже в самые душные дни (в некоторых городах столбик термометра поднимался выше отметки в 41 градус Цельсия) детям запрещено снимать с лица полоски белой ткани. Послабления допускаются разве что на уроках физкультуры. На входе в школы у детей замеряют температуру. Родители, в свою очередь, ежедневно заполняют специальные анкеты, где пишут о состоянии здоровья своих чад. В классах школьникам стало сложнее списывать друг у друга и переговариваться. Дистанцию между партами из-за коронавируса увеличили. А вот японские папы и мамы, напротив, вздохнули с облегчением. Их временно освободили от участия в родительских собраниях.
На удаленке
В стране, где восемь из десяти человек выступают против поспешного открытия школ, в решении вопроса активное участие принимают судебные власти. Тем не менее больше половины бразильских губернаторов уже объявили о планах по поэтапному открытию школ и университетов, но сроки такого решения постоянно сдвигаются. В Сан-Паулу, например, первые учебные заведения должны были встретить учеников в сентябре. Однако власти штата уже заявили о переносе этого момента на октябрь.
А парту Джузеппе сделает сам
Минздрав Италии, совместно с регионами, изучает возможность закупки экспресс-тестов для школ. Исследования будут проводить "при возникновении подозрений". При этом, как поясняет Corriere della Sera, лимитированный бюджет не позволяет организовать измерение температуры при входе в школу, поэтому эту обязанность планируется возложить на родителей. Отмечается также, что при проявлении симптомов у ученика его должны будут изолировать в одном из помещений школы, а затем передать в руки отца или матери, которые, в свою очередь, обязаны обратиться за консультацией к семейному врачу.
Кроме того, расписание занятий предполагается изменить таким образом, чтобы учащиеся из разных классов меньше пересекались друг с другом. Не исключается также введение обучения в две смены. Самих же школьников пересадят за одноместные парты. Правда, из-за слишком поздно объявленного тендера они появятся в классах не раньше октября-ноября. Для того чтобы как-то выйти из этой неловкой ситуации, в некоторых школах на севере страны ученики решили сделать себе подарок к началу занятий, самостоятельно смастерив антивирусные парты.
Решение о том, должны ли школьники и студенты Италии носить маски в классах и аудиториях во время занятий, принималось в муках. Как объяснил координатор научно-технического комитета Агостино Миоццо, для посещения школьных занятий ученики старше шести лет будут обязаны использовать маски. Единственным исключением станут дети, имеющие неврологические или психологические проблемы. При этом власти обещают выделить на нужды муниципальных школ 11 миллионов масок и 170 тыс. литров антисептика.
Для французской ребятни новый учебный год начнется 1 сентября, когда всем им предстоит снова переступить школьный порог. Об этом со всей определенностью заявил министр образования Жан-Мишель Бланкер. Тем самым он поставил точку в дебатах в обществе, особенно среди части профобъединений учителей и родительских организаций, которые настаивали на переносе сроков начала занятий из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране. Министр считает, что ситуация под контролем, а очное обучение, когда школьники имеют возможность напрямую общаться с учителями и между собой, "как никогда важно в нынешних условиях".
При этом возвращение за парты будет сопровождаться серьезными мерами антиковидной безопасности. Так, школьникам в возрасте от 11 лет и старше предписано ношение масок на протяжении всех часов, проведенных в стенах учебного заведения, где бы они ни находились: в классах, в коридорах, библиотеке, столовой, а также во дворе во время перемены. То же самое касается преподавательского состава и технических работников. В начальных классах маски не обязательны, но учителям они рекомендованы в тех случаях, когда трудно соблюсти социальную дистанцию. Преподавателям маски (по две в день) предоставит минобразования, учеников ими обеспечивают родители. Вводятся строгие меры гигиены, и в первую очередь мытье рук, при явке в школу, перед посещением столовой и сразу по приходе домой. Обязательно проветривание классных помещений. Будет проводиться обработка полов, дезинфекция всех поверхностей и предметов, к которым прикасаются ученики и преподаватели (парты, столы, дверные ручки и т.д.). На тот случай, если нынешняя тенденция расползания COVID-19 сохранится, разработаны два сценария, но оба не общенационального, а локального охвата. При "очень активном" распространении коронавируса в конкретной местности школы там станут закрывать, а детей переводить на удаленное обучение. При "умеренно активном" распространении протоколом предусмотрены занятия смешанные - очные и на удаленке. Одновременно местным властям предложат предоставить школам дополнительные помещения для того, чтобы в классах было, скажем, не по 30 учеников, а в два раза меньше.
По 15 становись
Школы должны обеспечить расстояние в два метра между учениками. Для этого они могут использовать все подходящие для занятий помещения, в том числе библиотеки, спортивные залы, столовые. Если места для всех не хватит, приоритет отдается младшим классам, а учеников старших рекомендовано перевести на смешанную систему обучения.
Также предполагается сократить до 15 человек максимальное количество учеников в классе (в них бывает и по 50 детей), а группы изолировать друг от друга. В большинстве автономий согласны с идеей разделения учеников на группы, но дальше мнения разделились. Где-то хотят увеличить размер групп с 15 до 25 человек, сократить обязательную дистанцию между учениками с двух до полутора и даже до метра (а то и вообще отказаться от этого требования), разрешить не носить маски в классе. Стоит отметить, что, после того как школы перешли в марте на дистанционное обучение, оказалось, что 15 процентов детей в Испании не имеют технической возможности выйти на связь с учителями из дома. При очном обучении социальное различие нивелируется. "Это единственный способ гарантировать равные возможности", - отмечает глава Мадридской федерации ассоциаций родителей Мари Кармен Морильяс.
Схема "7+7"
Президент Николас Мадуро заявил, что дал соответствующее распоряжение членам правительства. Он подчеркнул, что образовательные учреждения должны быть оснащены всем необходимым, чтобы минимизировать риски заражения и распространения инфекции. Власти рассматривают вариант применения к учебным занятиям карантинной схемы "7+7", которую используют в Венесуэле с начала пандемии.
Речь идет о том, что гражданину разрешается семь дней работать, а в случае школьника - семь дней учиться, но затем он должен семь суток провести в самоизоляции. Напомним, что в середине лета правительство планировало открыть школы в сентябре, но ситуация с распространением коронавируса сдвинула эти строки. По официальным данным, с начала пандемии в республике зарегистрированы 38 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались - 371 человек.
В классы придут не все
Начальные и средние учебные заведения в США встретят учеников проверками температуры и расставленными на расстояние около 2 метров друг от друга партами. Желтые школьные автобусы также будут брать меньше детей с тем, чтобы при их рассадке выдерживалась необходимая дистанция. Претерпит серьезные изменения порядок питания - учащиеся теперь смогут перекусить лишь в небольших группах. Требование носить маски не будет универсальным, и принятие таких решений отдано на откуп руководству школ в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах. При этом многие учебные заведения в штатах Флорида, Миссисипи и Джорджия и других регионах, к явному неудовольствию президента США Дональда Трампа, вовсе не планируют возвращать учеников в классы и сделают упор на дистанционный образовательный процесс. Его эффективность под большим вопросом, однако здоровье детей дороже, поясняют эксперты в области образования. Ряд школ предоставят родителям выбор: обучать детей очно или на дистанционке. В последнем случае предполагается, что виртуальные уроки будут практиковать как минимум до второго триместра. Однако многие штаты уже сталкиваются с острой нехваткой необходимого оборудования для 100-процентного онлайн-обучения и необходимостью массовой переподготовки учителей к методикам цифрового образования.
Согласно опубликованному в середине августа исследованию Американской академии педиатрии и Ассоциации детских госпиталей в июне-июле количество выявленных случаев заболевания коронавирусом среди детей в США подскочило на 90 процентов. В общей доле населения страны уровень заболеваемости коронавирусом среди детей составляет 7 процентов, сообщила газета USA Today. С начала пандемии более 90 детей стали жертвами инфекции.
Рояль попал в "запрещенку"
Впрочем, десять едва открывшихся школ уже успели снова закрыться из-за вспышки коронавируса. Ученики и педагоги с хроническими заболеваниями могут подать заявление на дистанционное обучение и преподавание Некоторые учебные заведения начали закупать планшеты и ноутбуки (в пределах 500 евро за гаджет) на случай, если всех снова отправят по домам. Программу финансируют правительство и регионы, но семьи школьников должны внести 10 процентов от суммы. Немецкие школы сейчас похожи на режимные объекты: коридоры сузили для "одностороннего движения", у каждого класса - своя зона отдыха на переменах. Самые строгие правила действуют в земле Северный Рейн-Вестфалия: там ученики начиная с пятого класса обязаны сидеть в масках на уроках даже в летнюю жару. Нарушителям грозят санкции вплоть до исключения. В школах Бранденбурга масочный режим распространяется только на коридоры, лестницы и очереди в столовых. Уроки физкультуры проходят только во дворах. Кое-где отменили плавание, а на занятиях музыкой исключили пение и игру на инструментах общего пользования.
Зоны и потоки
На сегодняшний день в Польше исходят из того, что учеба будет проходить в очном формате. Страна поделена на условные "красную", "желтую" и "зеленую" эпидемические зоны, в каждой из которых, начиная с 1 сентября, будет действовать определенный режим. Для "желтой" и "красной" зон - от закупки защитных лицевых экранов для всех учеников до перехода на дистанционное обучение. Мама варшавского первоклассника Даниэля рассказала "РГ", что в их будущей школе 1 сентября классы поделят на потоки, каждый из которых начнет учебу в разное время. "Первые и восьмые классы пойдут в восемь утра, а в 9.30 уже идет следующий поток. К этому времени нас не должно быть ни во дворе, ни, тем более, в здании школы. В секретариате мне сказали, что в этом году не будет традиционного торжественного концерта-поздравления для первоклассников в актовом зале, на котором собираются все классы.
Кроме того, родителям запретили входить в школу. Исключение будет сделано только 1 сентября, но лишь для тех, чьи дети идут в первый класс. Так что мы сможем зайти в школу вместе с детьми, но только в масках и перчатках. Мы познакомимся с учителем, он нам расскажет, как мы будем учиться. Пока что есть разные версии. Не исключено, что учеников поделят на потоки по десять человек. Но сотрудница секретариата школы призналась мне, что они сами еще не знают, как будет выглядеть учебный процесс и сколько времени он продлится в очном режиме". Известно только, что на уроках маски детям не нужны, а вот на переменах, в раздевалках и в столовой желательны.
Учеба под боксом
С нового учебного года, который в Таиланде в этом году стартовал в июле, каждое место в классе закрыли прозрачным пластиковым боксом. То есть школьник сидит как бы в коробке, и только его спина оказывается открытой. Причем наличие бокса не отменяет ношение масок.
На входе в здание измеряют температуру и заставляют учащихся протереть руки антисептиком.
В той же школе младшие ученики (возраст 5-6 лет) играют тоже в пластиковых боксах, расставленных в паре метров друг от друга.
Такие ограничения применяют не во всех школах Таиланда. Однако есть и общие требования для всех учебных заведений. Например, количество учеников в классе не должно превышать 25 человек.
Все дверные ручки и другие поверхности, за которые часто берутся руками, дезинфицируют несколько раз в день.
Ношение масок также является обязательным. Кроме того, ученики должны сидеть по одному на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.