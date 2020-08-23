"Калашников" представил новое smart-ружье МР-155 Ultima

На открывающемся форуме "Армия-2020" одной из ожидаемых сенсаций стало представление концерном "Калашников" smart-ружья МР-155 Ultima калибра 12 миллиметров. Информация о нем появилась несколько дней назад, и сразу распространилась по СМИ. А вот официальная презентация прошла 21 августа. И стали известные интересные особенности нового оружия.

Отличает МР-155 Ultima не только футуристический дизайн, но и совершенно новое наполнении. В первых публикациях упор был сделан на возможность подключения ружья к различным гаджетам. Кто-то даже уподобил его дорогой игрушке, которая, кстати, стоит 100 тысяч рублей. Гендиректор концернa Дмитрий Тaрaсов на презентации МР-155 Ultima тоже сказал, что пока считает ружье лишь новым шагом в индустрии развлечений.

Развлечения, впрочем, вполне взрослые. Smart-ружье снабжено видеокамерой с высоким разрешением, цифровым экраном, коллиматорным прицелом, а также встроенным компьютером. Все это в комплексе позволяет отслеживать и оценивать каждый выстрел, даже в удаленном доступе. Информация может передаваться на экраны смартфонов или компьютеров в любую точку земного шара.

В свою очередь данная опция позволяет значительно повысить эффективность обучения начинающих стрелков и проводить соревнованиях между стрелками, находящимися даже на разных континентах. Причем в режиме реального времени и мгновенной оценки результатов. Однако более чем вероятно, что наполнением стрелкового оружия цифровыми технологиями заинтересуются не только охотники или полковники стрелкового спорта, но и военные. Ведь возможность отслеживать стрельбу каждого бойца на поле боя в удаленном режиме может качественно преобразить сам характер боя. Появится возможность корректировки действий каждого воина. Поэтому создание smart-ружья - это не только новый шаг в стрелковых развлечениях, но и, вне сомнения, прорывной шаг в проектировании боевого оружия будущего.