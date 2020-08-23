Калифорния, столкнувшаяся в последние дни с беспрецедентными по масштабу лесными пожарами, получит экстренную помощь от федерального правительства США. Президент Дональд Трамп официально объявил режим масштабного бедствия в штате, где местные власти окончательно утратили контроль над "огненной стихией". Ее дальнейшее распространение грозит самому густонаселенному региону страны, где сосредоточен огромный экономический потенциал, полным параличом.

Сотни сгоревших домов, как минимум шесть погибших и десятки тысяч эвакуированных жителей - таковы известные к настоящему времени последствия от почти 600 зафиксированных на территории "золотого штата" очагов возгораний. Здесь едва оправились от разрушительных огненных атак в 2018 и 2019 годах. Так, в октябре прошлого года западное побережье США пылало в течение нескольких недель, в результате чего в Калифорнии также вводился режим чрезвычайного положения.

По мнению специалистов, как и тогда в этот раз стремительному распространению огня способствует засуха, которая в 2020-м стала одной из самых сильных за последние два десятилетия. Если в прошлом году основной причиной возникновения пожаров, как предполагают, стала искра от высоковольтных проводов, то в этот раз иссушенные леса запалили многочисленные удары молний.

Между тем прогнозы метеорологов выглядят неутешительными и калифорнийцам остается лишь посочувствовать: в ближайшее время дождей не ожидается, а ветры будут гнать огонь в сторону густонаселенных районов штата. С учетом того, что скорость ветра превышает 100 километров в час, раздуваемое им пламя остановить практически невозможно. По крайней мере, усилия 14 тысяч стянутых в зону ЧП огнеборцев, нескольких сотен единиц спецтехники, 88 пожарных вертолетов (один из них уже разбился в огне) и 24 самолетов с системой сброса воды пока не дают никакого результата. Площадь возгораний быстро увеличивается - ими уже охвачено почти полмиллиона гектаров. По данным американских СМИ, существенно осложняет ситуацию отсутствие поддержки работникам экстренных служб со стороны заключенных из местных тюрем. Все предшествующие годы арестанты активно помогали копать пожарные рвы и бороться с огнем, однако в этот раз большинство обычно привлекаемых к таким работам зеков были ранее распущены по домам из-за эпидемии COVID-19.

На фоне быстро растущей угрозы губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился объявить масштабную эвакуацию, а затем существенно расширил периметр опасной зоны. Свои дома уже покинули 175 тысяч жителей штата, а еще несколько десятков тысяч граждан в районе города Санта-Круз находятся в полной готовности эвакуироваться. По словам Ньюсома, происходящие природные аномалии явно связаны с глобальным потеплением. "Если вы не верите в изменение климата, приезжайте в Калифорнию", - написал чиновник в соцсетях и обратился за помощью к располагающим сильной пожарной авиацией Канаде и Австралии.

По данным калифорнийских властей, огонь полностью выжег 88 тысяч гектаров виноградных угодий, в результате чего "золотой штат" остался без знаменитых местных виноделен. Кроме того, стихией уничтожен национальный парк Редвуд, где произрастают гигантские стометровые секвойи. Возраст некоторых из этих самых больших деревьев на Земле составляет около 2 тысяч лет, и неудивительно, что в этом футуристическом месте проходили съемки многих фантастических фильмов, включая "Звездные войны".

Впрочем, сейчас местным жителям явно не до постановочного кинематографа - апокалиптические сцены разворачиваются прямо у них перед глазами. А начавшиеся веерные отключения электричества, вызванные необходимостью предотвратить новые очаги пожаров в местах прохождения линий электросетей, осложнили жизнь сотням тысяч американцев. Еще сильнее, чем отсутствие света, людей пугает то, что в районе городов Сан-Франциско и Сакраменто становится нечем дышать.