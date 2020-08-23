Новости

Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку" 08:23
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми 05:15
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом 04:31
В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России 04:20
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта 03:18
Поветкин прокомментировал победу над Уайтом 02:35
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне 02:20
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки 01:22
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 22.08.2020
Астероид подлетит к Земле перед избранием президента США 22.08.2020
Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц 22.08.2020
Лавров раскритиковал США за агитацию против сотрудничества с Россией 22.08.2020
Вывезенных из Сирии детей передадут родственникам в воскресенье 22.08.2020
"Динамо" проиграло "Арсеналу", "Химки" уступили "Ахмату" 22.08.2020
В Италии впервые с мая более тысячи людей заразились COVID-19 за сутки 22.08.2020
В Симферополе усилили ограничения из-за эпидситуации с COVID-19 22.08.2020
Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона 22.08.2020
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом 22.08.2020
Во Всемирной продовольственной программе прогнозируют сильный голод в мире 22.08.2020
Агата Муцениеце отказалась сниматься в сериале бывшего мужа 22.08.2020
Тедеско вернется на тренерский мостик "Спартака" в матче с "Локомотивом" 22.08.2020
Футболист ЦСКА Кирилл Набабкин порвал связки правого колена 22.08.2020
Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией 22.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 08:23
Рубрика: Общество

Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку"

Текст: Ксения Колесникова

Российские школьники рассказали, в каком формате они хотели бы учиться. Почти половина (49%) стали больше ценить очное образование после весеннего перехода на "удаленку". Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос, проведенный одной из российских онлайн-школ.

Фото: РИА Новости
Как будут работать российские школы в новом учебном году

24% опрошенных высказались совсем по-другому - и очное обучение ценить стали меньше, чем до "дистанта". Еще 20% школьников (то есть каждый пятый) считают, что обучение должно быть наполовину дистанционным. Главное условие при этом - цифровые инструменты должны исправно работать. А у самих учеников должны быть компьютеры и доступ в интернет.

Среди плюсов очного обучения в классах 30% школьников назвали то, что учителя лучше объясняют материал. 29% - отметили, как важно общаться с одноклассниками вживую. 11% - назвали важность живого общения и с учителями.

Что в традиционном обучении школьникам нравится меньше всего? Это необходимость ранних подъемов (25%). Плюс - отсутствие возможности учиться в своем темпе (17%). В опросе приняли участие 1,3 тысячи школьников.

Общество Общество Образование Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова назвала бездоказательным доклад сената США по России
В Минздраве опровергли возможность заказа вакцины от COVID-19 через интернет
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего
Автоэксперт рассказал о преимуществах регистрации машин через МФЦ
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные земли
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц