Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку"

Российские школьники рассказали, в каком формате они хотели бы учиться. Почти половина (49%) стали больше ценить очное образование после весеннего перехода на "удаленку". Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос, проведенный одной из российских онлайн-школ.

24% опрошенных высказались совсем по-другому - и очное обучение ценить стали меньше, чем до "дистанта". Еще 20% школьников (то есть каждый пятый) считают, что обучение должно быть наполовину дистанционным. Главное условие при этом - цифровые инструменты должны исправно работать. А у самих учеников должны быть компьютеры и доступ в интернет.

Среди плюсов очного обучения в классах 30% школьников назвали то, что учителя лучше объясняют материал. 29% - отметили, как важно общаться с одноклассниками вживую. 11% - назвали важность живого общения и с учителями.

Что в традиционном обучении школьникам нравится меньше всего? Это необходимость ранних подъемов (25%). Плюс - отсутствие возможности учиться в своем темпе (17%). В опросе приняли участие 1,3 тысячи школьников.