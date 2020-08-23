Беспилотные летательные аппараты завоевали свое место в небе. Более того, они все увереннее становятся в тот строй, который раньше занимала только боевая авиация. Их активное применение в различных конфликтах на Ближнем Востоке показало - в будущем к атакующим дронам придется относиться со всей серьезностью.

Достаточно вспомнить беспрецедентный по эффективности удар беспилотных летательных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии в Абкайке и Хурайсе 14 сентября 2019 года. Та атака нанесла серьезный урон нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и усилила геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

Не менее эффективный и эффектный удар нанесли американцы 3 января 2020 года. В тот день высокоточной ракетой, пущенной с беспилотника MQ-9 Reaper, был убит иранский генерал-лейтенант Касем Сулеймани. Он командовал спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции и доставлял немало головной боли спецслужбам Израиля и США. Охотились за ним долго и ликвидировали с помощью дрона.

Немало было сообщений об атаках беспилотников по российской базе Хмеймим в Сирии. А также о том, что Турция в этой стране активно использует ударные беспилотники. В частности, имел место случай, когда в районе Идлиба в небе одновременно находились десятки ударных турецких дронов. Кто-то даже посчитал, что это была первая реальная атака дронов в виде роя. Хотя специалисты считают, что имело место просто массированное применение беспилотников, а не их рой в классическом понимании.

Возникает естественный вопрос: есть ли у нас что-то подобное? Можно сказать: и нет, и есть.

К беспилотным летательным аппаратам в нашей стране относились без должного внимания. И в этой связи стоит напомнить слова ведущего российского специалиста по беспилотникам - генерального конструктора компании "Кронштадт" Николая Долженкова.

В интервью "Российской газете" он сказал: "К сожалению, мне приходится лишь констатировать то, что наша страна и ее Вооруженные силы оказались не совсем готовы к беспилотным вызовам. Не буду подробно говорить о том, почему сложилась такая ситуация, - слишком много объективных и субъективных причин. И еще, когда не хватало денег ни на что, на мой взгляд, были неправильно расставлены приоритеты. Если бы сконцентрировали финансы, которых требовалось не так уж и много, на создании беспилотников - ударных и разведывательных, сейчас мы бы имели линейку аппаратов, решавших самый широкий круг задач на поле боя и в мирной жизни. К счастью, несколько лет назад наше министерство обороны стало уделять беспилотникам существенное внимание. За очень короткое время мы совершили настоящий прорыв".

Об этом прорыве в интервью "Красной звезде" рассказал командующий ВВС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов. По его словам, боевая авиация России в 2021 году наконец-то получит ударные беспилотники с высокоточными боеприпасами.

Как заявил Дронов, в следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине.

Сейчас у наших Вооруженных сил есть лишь небольшие беспилотники-разведчики, оснащенные фото-, видео - и тепловизионными камерами, а также аппаратурой ретрансляции. Например, "Элерон-3" весит около 3,5 килограмма, "Орлан-10" весом 14 килограммов способен нести 5 кило полезной нагрузки. Самый тяжелый из принятых на вооружение беспилотников - "Форпост" (лицензионная копия израильского Searcher 2), его максимальная взлетная масса составляет до полутонны, несет до центнера полезной нагрузки.

Нельзя не вспомнить, что первый Searcher был показан израильтянами еще в 1990 году, то есть этот дрон мало соответствует своему русскому названию. Он морально и технически устарел, давно уже не являясь каким-то "передовым постом" среди беспилотников. К тому же он способен вести только воздушную разведку. Для решения ударных задач не рассчитан.

Многоцелевой беспилотник "Кронштадт" построен на базе КВР "Орион-Э". Фото: РИА Новости www.ria.ru

Однако силами компании "Сухой" создан первый в нашей стране чисто ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник". На него военные возлагают большие надежды. 3 августа 2019 года этот аппарат впервые поднялся в небо. Согласно открытым данным, его взлетная масса составляет 20 тонн, что делает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников. Сообщалось, что его боевая нагрузка - 6 тонн, дальность полета - около 6000 километров, максимальная высота полета - 18 километров. Поставки "Охотника" в войска должны начаться в 2024 году.

В феврале этого года Минобороны России заключило контракт на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию нового разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус-РУ". Это окончательный облик летательного аппарата, который был создан в результате разработок и испытаний ряда прототипов. Работы над "Альтиусом" (другое название - "Альтаир") начались еще в 2011 году в казанском ОКБ им. Симонова, в 2018 году проект был передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).

Предполагается, что "Альтиус-РУ" будет иметь массу около шести тонн. Его оснастят комплексом средств спутниковой связи и даже элементами искусственного интеллекта. "Альтиус" сможет выполнять полный спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Он будет способен находиться в воздухе более суток и взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.

Если говорить об ударных беспилотниках, то все они будущего времени. А что сейчас? Неужели у нас нет аппаратов, способных нести боевую нагрузку? Оказывается, есть.

На прошлогоднем форуме "Армия-2019" одной из звезд стал беспилотный летательный аппарат "Орион". Создан он полностью в России на отечественной технологической базе и с отечественной комплектацией. Характеристики его соответствуют лучшим зарубежным аналогам. Размах крыльев - 16 метров, длина аппарата - 8 метров, взлетная масса - тонна, максимальная масса полезной нагрузки - 200 кило, продолжительность непрерывного полета - не менее 24 часов, может подниматься на высоту 7500 метров.

"Орион" рассчитан на выполнение разведывательных полетов, может работать как ретранслятор, у него широкое поле деятельности в интересах гражданских заказчиков. Как выяснилось в процессе испытаний, он вполне способен нести и боевую нагрузку. Проходила информация, что еще в 2019 году "Орион" в ударном варианте был испытан в Сирии.

"Орион" рассчитан на выполнение разведывательных полетов, может работать как ретранслятор

Казалось бы, бери готовый аппарат, к тому же прошедший полный цикл госиспытаний и готовый к серийному производству, ставь на вооружение и используй по максимуму его возможностей. Однако Вооруженные силы делать этого не торопятся.

Между тем военные не имеют практического опыта эксплуатации и тактики применения тяжелых беспилотных комплексов. Его надо накапливать, анализировать, делать соответствующие выводы. И "Орион" такую возможность дает.

Возможно, в ходе работы военно-технического форума "Армия-2020" судьба ударных беспилотников для отечественных Вооруженных сил станет более ясной и определенной.

Кстати

Беспилотные летательные аппараты в разговорной речи часто называют дронами, что в английском языке означает трутень - drone.