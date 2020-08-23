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Город Лейпциг на день словно вернулся в "доковидное" прошлое. Там прошел концерт поп-певца Тима Бенджко, собравший почти полторы тысячи человек. А ведь столь массовые мероприятия в Германии запрещены до ноября. Музыканты и зрители-добровольцы стали участниками эксперимента властей земли Саксония и Медицинского университета Галле.
Во втором отделении экспериментального концерта в Лейпциге зрителей рассадили через одного. Фото: AP Во втором отделении экспериментального концерта в Лейпциге зрителей рассадили через одного. Фото: AP
Во втором отделении экспериментального концерта в Лейпциге зрителей рассадили через одного. Фото: AP

Ученые задумали вывести "математическую формулу" профилактики распространения COVID-19. Как пишет Spiegel Online, все участники за два дня до мероприятия сдали тест на "корону". Люди с хроническими заболеваниями и старше 50 лет на него не допускались. Шоу состояло из трех мини-концертов.

Фото: EPA
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На первом - все, как обычно: очереди, теснота, никакого социального дистанцирования в зале. Разве что зрителей обязали носить респираторы типа FFP2. Однако многие спускали их на подбородок или натягивали на лоб - организаторы закрывали на это глаза.

Во втором отделении действовали более строгие правила: тех же людей запускали через четыре входа, каждое второе место было свободным. В третьем отделении - строжайшая дистанция в полтора метра. Ее соблюдение контролировали специальные датчики. Флуоресцентный антисептик фиксировал, до каких предметов люди чаще всего дотрагивались, специальная аппаратура моделировала траекторию полета аэрозолей. Результаты научного опыта появятся к осени, ну а пока участникам выдали сертификаты "спасителей человечества".

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