Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что внешние силы стремятся спровоцировать кровопролитие в Беларуси. Об этом министр заявил в ходе своего выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", онлайн-трансляция которого ведется в Youtube. Глава российского МИД отметил при этом, что Москва примет любое решение руководства Беларуси по налаживанию диалога со своим народом.

Лавров подчеркнул, что ситуация в республике в целом нормализуется, но эта тенденция нравится не всем. Министр отметил, что ряд стран в мире "все меньше и меньше стесняются" и все чаще отступают от норм международного права. "И сейчас, когда (страны Запада - прим. "РГ") пытаются по своим лекалам еще и Беларусь расчертить и предлагают при этом свое посредничество... Конечно, мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением. Но, когда Запад говорит, что вот только посредничество с участием западных стран будет эффективным, конечно у всех свежо в памяти, как это все было на Украине, где западное посредничество обернулось, как я уже сказал, полной недоговороспособностью наших партнеров", - подчеркнул Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что народ Беларуси должен самостоятельно найти выход из ситуации. "Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Думаю, что те явные признаки нормализации обстановки они весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится и есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас происходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий", - заключил Сергей Лавров.