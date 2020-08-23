Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам

Новости

МИД Беларуси ответил Зеленскому 16:11
Синоптики: Осень в Москве начнется с тепла 16:05
В Брестской крепости открылись Армейские международные игры 15:19
МО Беларуси: Нарушители порядка в священных местах будут иметь дело с армией 14:48
Загрязнение воздуха увеличивает смертность от коронавируса 14:30
Вышел тизер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном 14:28
В Москве пройдет заседание министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ 14:13
Вышел трейлер 4-часовой версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера 13:50
СМИ: У Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19 13:18
Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо" 12:53
Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот 12:51
"Ростов" объявил об обмене Попова на Полоза 12:43
Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 11:57
В США ученые выпустят на волю генетически модифицированных комаров 11:39
TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
Эксперты продемонстрировали возможности боевого робота "Соратник" 09:43
Почему новый пулемет от концерна "Калашников" называется РПЛ-20 09:40
Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа и коронавируса 09:13
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку" 08:23
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми 05:15
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом 04:31
В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России 04:20
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта 03:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 15:22
Рубрика: Власть

Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам

Текст: Алексей Чуриков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что внешние силы стремятся спровоцировать кровопролитие в Беларуси. Об этом министр заявил в ходе своего выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", онлайн-трансляция которого ведется в Youtube. Глава российского МИД отметил при этом, что Москва примет любое решение руководства Беларуси по налаживанию диалога со своим народом.
Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Лавров подчеркнул, что ситуация в республике в целом нормализуется, но эта тенденция нравится не всем. Министр отметил, что ряд стран в мире "все меньше и меньше стесняются" и все чаще отступают от норм международного права. "И сейчас, когда (страны Запада - прим. "РГ") пытаются по своим лекалам еще и Беларусь расчертить и предлагают при этом свое посредничество... Конечно, мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением. Но, когда Запад говорит, что вот только посредничество с участием западных стран будет эффективным, конечно у всех свежо в памяти, как это все было на Украине, где западное посредничество обернулось, как я уже сказал, полной недоговороспособностью наших партнеров", - подчеркнул Лавров.

Лукашенко: Против Беларуси используют сценарий цветных революций

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что народ Беларуси должен самостоятельно найти выход из ситуации. "Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Думаю, что те явные признаки нормализации обстановки они весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится и есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас происходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий", - заключил Сергей Лавров.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена
Эксперт спрогнозировала увеличение рождаемости в России
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку"
В России разработана "антиковидная" пропускная система
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг