Накануне на лиссабонском стадионе "Эстадио да Луш" стал известен лучший футбольный клуб Европы. В финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА сошлись мюнхенская "Бавария" и парижский "ПСЖ".

Отметим, что "Пари Сен-Жермен", в составе которого блистают такие звезды, как Неймар, Мбаппе (суммарная стоимость этих игроков составляет на сегодня порядка 350 миллионов евро!), впервые дошел до финала самого престижного клубного турнира Старого Света. Ранее клуб мог похвастаться лишь победой в Кубке обладателей Кубков в 1996 году.

В свою очередь, "Бавария" имела пять титулов сильнейшего клуба Европы и в случае успеха имела шанс догнать по количеству трофеев английский "Ливерпуль". Накануне поединка на вопросы "РГ" ответил почетный президент мюнхенской "Баварии", один из самых великих игроков и тренеров XX века, футбольный Кайзер - Франц Беккенбауэр.

Герр Франц, состав финала вас не удивил?

Франц Беккенбауэр: Нет. Что касается "Баварии", то здесь я видел настоящее перерождение команды. После того как Ханс-Дитер Флик стал главным тренером, мы увидели фантастическое преображение. Мастерство, взаимодействие игроков на поле, реализация моментов - это та "Бавария", которой можно восторгаться. Люди привыкли говорить, что немецкие команды - это машина. Да, но у нас она с человеческим лицом. А "ПСЖ" - настоящее открытие. Амбициозная команда с задорной игрой. Я практически не увидел у них недостатков. Считаю, что этот финал - настоящее украшение.

А что скажете по поводу сезона. Он получился скомканным...

Франц Беккенбауэр: Да, пандемия осложнила жизнь всех людей во всем мире. Футбол потерял из-за вируса очень много. Прежде всего пострадали болельщики. Но я рад, что команды стали возвращаться в игру. Да, игрокам пришлось привыкать играть при пустых трибунах, терпеть множество неудобств, но я верю, что скоро это останется в прошлом и мы вернемся к нормальной жизни.

Что до "Финала восьми", мне показался этот формат довольно привлекательным, с точки зрения простого болельщика, хотя знаю, что многие предпочли бы увидеть классические двухматчевые противостояния клубов.

В составе "Баварии" играют хорошо известные любителям футбола Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Мануэль Нойер. Можно ли сказать, что у них открылось "второе дыхание"?

Франц Беккенбауэр: А при чем тут возраст? Они все настоящие профессионалы и показывают мастерство, доказывая свою игровую состоятельность. Возьмите того же Томаса Мюллера. Герр Флик дал ему шанс вернуться в основной состав, и игрок замечательно воспользовался этим шансом. Я не раз советовал главному тренеру сборной Германии Йоахиму Леву пересмотреть свою позицию по поводу омоложения национальной команды - такие, как Мюллер, должны играть в бундесманншафт и вести за собой молодежь. Кто не согласен -пересмотрите те последние матчи "Баварии".

Многие говорят, что одна из главных составляющих любого суперклуба - деньги. Неужели нельзя произвести фурор, не обладая миллионами?

Франц Беккенбауэр: Если вы хотите быстро ездить и собирать массу восхищенных взглядов окружающих, то вы, разумеется, покупаете суперкар. Вы хорошо знаете цену этому автомобилю,и он обязательно оправдает ваши ожидания. Так же и в футболе. Хороших команд очень много, но не каждой дано войти в историю и стать легендой. Да, это затратно, но по-другому вряд ли было и будет.

Тем временем УЕФА провел видеоконференцию с генеральными секретарями всех 55 национальных ассоциаций Европы и обсудил возможность постепенного возвращения болельщиков на матчи УЕФА.

Было подчеркнуто, что преждевременно позволить болельщикам вернуться на стадионы уже на ближайших матчах Лиги наций УЕФА в начале сентября. Чтобы точно изучить, как возвращение болельщиков повлияет на соблюдение медицинского протокола, потребуется провести тестовые матчи.

Например, пилотным проектом может стать Суперкубок УЕФА, который пройдет 24 сентября в Будапеште, куда планируют запустить ограниченное количество зрителей.

13 титулов лучшей команды Европы на счету мадридского "Реала". Всего же в истории главный футбольный трофей Старого Света до вчерашнего дня завоевывали 22 клуба

Также собравшиеся обсудили помещение футболистов в карантин. В частности, применительно к матчам сборных, после которых игроки зарубежных клубов рискуют оказаться в карантине по возвращении в свои команды.

УЕФА призвал ассоциации обратиться к правительствам, чтобы те сделали исключения для футболистов и членов команд - так называемые международные коридоры, уже существующие в некоторых государствах. Игроки будут проходить регулярные проверки согласно подробному протоколу УЕФА по возвращении футбола. Это должно гарантировать безопасность описанных исключений для общества.