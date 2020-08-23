Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата

Лесной пожар в Калифорнии стал вторым по площади в истории штата. В округе Сонома огонь охватил свыше 1,23 тысяч квадратных километров площади, сообщает телекомпания NBC.

Леса горят также в округе Санта-Клара, здесь полыхает более 1,17 тысяч квадратных километров. К вечеру субботы общее число очагов возгорания в Калифорнии выросло до 585, а площадь горения лесов на всей территории штата превысила четыре тысячи квадратных километров, уточняет ТАСС.

Накануне президент США распорядился оказать помощь властям Калифорнии из-за охвативших штат лесных возгораний. На борьбу с огнем мобилизованы более 12 тысяч пожарных, задействованы свыше тысячи машин, 241 бульдозер, 88 вертолетов и 24 самолета с системой сброса воды. Больше ста тысяч человек были эвакуированы из-за опасности распространения огня на жилые дома. Число жертв стихийного бедствия достигло шести человек. По данным телеканала, рекордным по площади был пожар, бушевавший в Калифорнии летом 2018 года (1,86 тыс. кв. км).