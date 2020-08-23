"Спартак" переиграл в дерби "Локомотив"

Завершился 4-й тур российской футбольной Премьер-лиги. В его заключительном и по совместительству центральном матче "Спартак" одолел "Локомотив" - 2:1.

В обычное время дерби столичных "Спартака" и "Локомотива" легко собрало бы полный стадион. Однако нынче коронавирус диктует свои условия. Из-за ограничений в этом сезоне рекорд посещаемости "красно-белых" был зафиксирован на матче первого тура против "Сочи" - 9748 зрителей при максимальных 40. И все же по нынешним временам на дерби собралась внушительная аудитория, визуально точно больше 10 тысяч. Впрочем, на звучности спартаковской поддержки незаполненность трибун никак не отразилась. Помимо традиционного фанатского сектора не менее оживленно хозяев поддерживал фан-островок на галерке противоположной трибуны, обеспечивая выкрикиваемым зарядам стереофоничность.

Для "Спартака" это был первый топ-матч в стартовавшем чемпионате. Аккурат к нему поправился пропустивший из-за ангины предыдущие две игры наставник "красно-белых" Доменико Тедеско: с первых минут встречи он засверкал своей белоснежной рубашкой у кромки поля. А в стартовом составе хозяев на себя обращало внимание возвращение лидера спартаковских атак прошлой осени Зелимхана Бакаева, в двух матчах до этого выходившего на замену. Зато в запасе остался гренадер Александр Соболев.

У "Локомотива" изменения по сравнению с игрой тоже были изменения, но более существенные коррективы в состав главному тренеру "железнодорожников Марко Николичу пришлось вносить уже по ходу матча в Тушино. Но сначала гости открыли счет. На 10-й минуте Алексей Миранчук сделал радиоуправляемую подачу на Мурило, который изящно пробил головой в дальний угол - 1:0.

А затем "Локо" последовательно лишился двух своих важнейших исполнителей. На 15-й минуте на газоне оказался Дмитрий Баринов. Травма была настолько серьезной, что полузащитник смог покинуть поле только на специальном электромобиле. Его заменил Дмитрий Рыбчинский. А затем повреждение получил Алексей Миранчук. На исходе часа он довольно грубо играл против спартаковца, но, в итоге, травмировался сам. Вместо Миранчука вышел Евгений Магкеев.

"Спартак" до перерыва воспользоваться потерями соперника не смог. Вязкая игра не способствовала обилию голевых моментов. По сути, у подопечных Тедеско таковой был лишь один: на 31-й минуте Джордан Ларссон с нескольких метров не смог попасть по пустым воротам после скидки Айртона.

После паузы "Спартак" продолжил давить на гостей, но явно с большей энергией и энтузиазмом. И уже на 53-й минуте счет стал равным. Получив передачу из глубины, Ларссон по правому флангу ворвался в штрафную "Локо" и в ближнем бою изящно переиграл Гилерме - 1:1.

Следующие полчаса превратились в непрекращающийся спартаковский штурм чужих ворот: все-таки потери "Локомотива" давали о себе знать. "Железнодорожники" держались до 80-й минуты, когда Соболев, заменивший Понсе, из вратарской головой "расстрелял" Гильерме - 2:1.

Благодаря этой победе "Спартак" набрал восемь очков и теперь делит второе-третье места с "Сочи".

Что касается других матчей тура, лидер Премьер-лиги и действующий чемпион страны "Зенит" одержал четвертую победу кряду, разгромив на своем поле "Тамбов" - 4:1. Питерцы остаются единственной командой, не потерявшей на старте сезона 2020/2021 ни одного очка. Результаты остальных встреч: "Урал" - "Краснодар" - 1:0, "Химки" - "Ахмат" - 1:2. "Арсенал" - "Динамо" - 2:0, ЦСКА - "Рубин" - 1:2, "Ротор" - "Сочи" - 1:2, "Уфа" - "Ростов" - 0:1.