Лукашенко прилетел в Минск - в бронежилете и с автоматом в руках

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Минск, где в настоящий момент проходит многотысячная протестная акция, на вертолете. На видео, на котором запечатлен момент, когда глава республики покидает вертолет видно, что Лукашенко, в бронежилете, держит в левой руке автомат Калашникова (магазин в автомате отсутствует - прим. "РГ").

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого", президент страны прилетел во Дворец Независимости еще до того, как протестующие приблизились к резиденции.

Движение колонны протестующих к Дворцу Независимости было остановлено силами ОМОН. Корреспонденты российских СМИ с места событий сообщают о заметном снижении скорости мобильного интернета.