Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне

Тауэрский мост в Лондоне сломался при разведении. В результате его на полтора часа перекрыли для пешеходов и транспорта, пишет Guardian.

"После устранения поломки - мост открыли для пешеходов. Водителям при этом посоветовали выбирать альтернативные маршруты проезда", - приводит подробности ТАСС.

Разводной мост над Темзой был торжественно открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским, впоследствии ставшим королем Эдуардом VII, и его супругой Александрой. За эти годы мост стал одной из визитных карточек британской столицы.