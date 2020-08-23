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23.08.2020 16:11
Рубрика: В мире

МИД Беларуси ответил Зеленскому

Текст: Алексей Чуриков

Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало ранее сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление. В Минске отметили, что глава соседней страны мог бы выразить поддержку или понимание сложившейся ситуации, а не давать вместо этого "заезженные советы".

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"Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - цитирует пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза агентство БЕЛТА.

В белорусском МИД также напомнили украинскому президенту, что последние годы внутриполитической жизни Украины вряд ли могут служить образцом для подражания. "Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - заявил официальный представитель ведомства.

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