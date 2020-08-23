Михаил Мишустин открыл выставку "Армия-2020"

В воскресенье в парке "Патриот" торжественно открыли Международный военно-технический форум "Армия-2020" и Армейские международные игры "АрМИ-2020". В этом году, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом во всем мире, на масштабный смотр достижений российской оборонной промышленности приехали делегации из более чем 90 государств.

"Рассчитываем, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициативы, - приветствовал гостей видеообращением президент Владимир Путин. - Хорошо понимаем, как важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, вместе искать ответы на возникающие вызовы". Он выразил уверенность, что площадка послужит укреплению межгосударственных связей в оборонной сфере.

Свою продукцию на форуме представили свыше 1500 предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса, подготовив для демонстрации более 28 тысяч образцов вооружений и военной техники. "Наша оборонная промышленность не только успешно обеспечивает Вооруженные силы всем необходимым, но и наращивает экспорт высокотехнологичной продукции военного назначения, - заявил на церемонии открытия премьер-министр Михаил Мишустин. - Вы сами увидите, что российские разработки способны выдержать самую жесткую конкуренцию".

К форуму подготовлен ряд новинок. Среди них глава правительства назвал боевую машину для стрелков-зенитчиков, беспилотные летательные аппараты, суда на воздушной подушке. Он уверен, что специалисты оценят и возможности нового программно-аппаратного комплекса анализа изображений на основе нейросетевых технологий.

Широко представлена на выставке продукция гражданского назначения: медицинское оборудование, интеллектуальная транспортная система "Безопасный город", техника для нужд городского коммунального и сельского хозяйства. "Эти и многие другие проекты подготовлены в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул Мишустин.

Техника - только одна из составляющих надежных Вооруженных сил. "Мощная армия - это не только самолеты и танки, а прежде всего люди. Именно они главное наше достояние", - подчеркнул премьер. Каждый ее боец - от простого солдата и матроса до генерала и адмирала - это, по его словам, надежные волевые мужественные люди, ежедневно оберегающие нашу страну.

В этом году исполнилось 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. "Память о тех событиях дорога каждому, это часть наших семейных историй. Мы чтим подвиг всех, кто защищал Россию: и на фронте, и в тылу, где создавался наш оборонно-промышленный комплекс. Именно тогда закладывалась база, которая позволяет нам обеспечивать безопасность России", - сказал он.

На форуме представлены более 28 тысяч образцов вооружений и военной техники

Премьер осмотрел боевую технику в бронетанковой части экспозиции. Ему показали ЗРК "Бук-М3", боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, самоходный миномет "Дрок", боевую машину пехоты "Армата" Т-15 с боевым модулем "Кинжал". Министр обороны Сергей Шойгу особо отметил ударные возможности боевой машины поддержки танков "Терминатор", принятой на вооружение в 2018 году.