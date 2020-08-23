Милорад Додик: Фильм о страданиях сербского народа должен снимать Эмир Кустурица

Сербские лидеры - президент Сербии Александр Вучич, член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент и премьер-министр Республики Сербской Желька Цвиянович и Радован Вишкович - в среду, 26 августа, соберутся в Белграде, где обсудят ситуацию на Балканах и положение их соплеменников в регионе. На мероприятие приглашен и всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, которому, судя по заявлениям политиков, будет предложено начать съемки фильма о страданиях сербов в усташском концентрационном лагере Ясеновац, ставшем символом преступлений марионеточного Независимого государства Хорватия (1941-1945).

"Кустурица уже продолжительное время вынашивает эту идею, у него есть желание и воля для того, чтобы снять такого рода фильм…Снимать фильм о Ясеноваце должен наш аутентичный сербский режиссер - Эмир Кустурица", - резюмировал Милорад Додик.

Корреспондент "Российской газеты" попросил декана философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессора Драгу Мастиловича рассказать подробнее о преступлениях НГХ. Ученый разъяснил, что под покровительством Гитлера и в качестве его самых верных союзников хорваты-усташи приложили все усилия, чтобы завершить проект западных идеологов XIX века: его целью было недопущение проникновения России и православия к теплым морям за счет уничтожения почти двух миллионов православных сербов.

"В отчете Государственной комиссии Федеративной Народной Республики Югославии об установлении преступлений оккупантов и их пособников (1945 год), в числе прочего говорится: "Достижением НГХ стало то, что история получила новое представление о свирепости и кровопролитии. Вся история массовых криминальных убийств - просто блеклая картина перед лицом беспрецедентного террора в Хорватии (НГХ). В то время как за три столетия испанская инквизиция принесла около 30 тысяч жертв, Независимое государство Хорватия, с населением менее 6 миллионов человек, в течение нескольких месяцев уничтожило 500-700 тысяч человек". Эти преступления оставляли без слов даже немецких и итальянских офицеров. Так, гитлеровский представитель в НГХ генерал Эдмунд Гляйзе фон Хорстенау действия усташей называл "неистовством бесчеловечных садистов", - сообщил профессор.

Между тем ранее Эмир Кустурица уже заявлял о том, что намерен снять фильм о Ясеноваце. При этом, по его словам, картина будет посвящена роли и личности Дианы Будисавлевич, благодаря усилиям которой из концлагеря было вызволено 15 536 детей.

"У меня есть дивная идея снять картину по аналогии с фильмом Спилберга о том, как кто-то спасает детей", - говорил Кустурица, добавляя, что обязательно реализует проект об этой великой женщине.