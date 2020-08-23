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23.08.2020 14:27
Рубрика: Власть

Минобороны примет на вооружение танк "Армата" в конце года

Текст: Екатерина Петрова
Минобороны может принять на вооружение танк Т-14 "Армата" в конце 2020 года - начале 2021 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

По словам министра, на танк есть много экспортных заявок, заказчики отслеживают, как идут испытания техники.

Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
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"Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний, в ближайшее время министерство обороны примет на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего - в начале следующего года", - сказал Мантуров.

Танк "Армата" является разработкой концерна "Уралвагонзавод". Он уже получил документы, которые позволяют вести переговоры об экспорте, сообщил ранее "Интерфакс" со ссылкой на представителя госкорпорации "Ростех".

Власть Безопасность Армия Правительство Минпромторг Правительство Минобороны

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