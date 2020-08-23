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23.08.2020 19:18
Рубрика: В мире

В классы придут не все

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
В США, стране с самым большим количеством инфицированных COVID-19 граждан в мире (5,5 миллиона человек), новый учебный год стартует с акцентом на меры безопасности и дистанцирования. Многие государственные школы в Америке откроются с двухнедельным запозданием - не ранее 14 сентября, поскольку подготовка к новой реальности потребовала больше времени, чем изначально планировалось. Вместе с тем губернаторы ряда штатов требуют от местных властей повременить с началом учебного года как минимум до конца сентября.
Фото: Getty Images via AFP
В США число случаев COVID-19 превысило 5,5 миллиона

Начальные и средние учебные заведения в США встретят учеников проверками температуры и расставленными на расстояние около 2 метров друг от друга партами. Желтые школьные автобусы также будут брать меньше детей с тем, чтобы при их рассадке выдерживалась необходимая дистанция. Претерпит серьезные изменения порядок питания - учащиеся теперь смогут перекусить лишь в небольших группах. Требование носить маски не будет универсальным, и принятие таких решений отдано на откуп руководству школ в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах. При этом многие учебные заведения в штатах Флорида, Миссисипи и Джорджия и других регионах, к явному неудовольствию президента США Дональда Трампа, вовсе не планируют возвращать учеников в классы и сделают упор на дистанционный образовательный процесс. Его эффективность под большим вопросом, однако здоровье детей дороже, поясняют эксперты в области образования. Ряд школ предоставят родителям выбор: обучать детей очно или на дистанционке. В последнем случае предполагается, что виртуальные уроки будут практиковать как минимум до второго триместра. Однако многие штаты уже сталкиваются с острой нехваткой необходимого оборудования для 100-процентного онлайн-обучения и необходимостью массовой переподготовки учителей к методикам цифрового образования.

Согласно опубликованному в середине августа исследованию Американской академии педиатрии и Ассоциации детских госпиталей в июне-июле количество выявленных случаев заболевания коронавирусом среди детей в США подскочило на 90 процентов. В общей доле населения страны уровень заболеваемости коронавирусом среди детей составляет 7 процентов, сообщила газета USA Today. С начала пандемии более 90 детей стали жертвами инфекции.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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