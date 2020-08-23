Новости

МО Беларуси: Нарушители порядка в священных местах будут иметь дело с армией 14:48
Загрязнение воздуха увеличивает смертность от коронавируса 14:30
Вышел тизер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном 14:28
В Москве пройдет заседание министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ 14:13
Вышел трейлер 4-часовой версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера 13:50
СМИ: У Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19 13:18
Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо" 12:53
Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот 12:51
"Ростов" объявил об обмене Попова на Полоза 12:43
Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 11:57
В США ученые выпустят на волю генетически модифицированных комаров 11:39
TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
Эксперты продемонстрировали возможности боевого робота "Соратник" 09:43
Почему новый пулемет от концерна "Калашников" называется РПЛ-20 09:40
Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа и коронавируса 09:13
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку" 08:23
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми 05:15
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом 04:31
В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России 04:20
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта 03:18
Поветкин прокомментировал победу над Уайтом 02:35
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне 02:20
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки 01:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 14:48
Рубрика: В мире

МО Беларуси: Нарушители порядка в священных местах будут иметь дело с армией

Текст: Алексей Чуриков

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил обращением к гражданам республики. Он предупредил, что если протестующие нарушат порядок и спокойствие в священных местах, то они будут иметь дело с армией, передает агентство БЕЛТА.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Лукашенко пообещал решить ситуацию в стране "в ближайшее время"

"В последней войне Беларусь потеряла каждого третьего. Практически Беларусь была стерта с лица Земли. В знак памяти, скорби и печали на нашей земле установлены тысячи мемориалов и памятников. И они для нас священны. Наши люди к ним ходят помолиться и возложить цветы. Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты устраивали массовые убийства белоруссов, русских, евреев и других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем. Категорически предупреждаем - в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах, вы (нарушители - прим. "РГ") дело будете иметь не с милицией, а с армией", - заявил Хренин.

Ранее утром министерство внутренних дел республики сообщило, что на проходивших в эту субботу акциях протеста было задержано 26 человек. В ведомстве заявили, что 22 августа было зафиксировано 18 случаев нарушения законодательства о массовых мероприятиях. В свете запланированных на воскресенье акций белорусское МВД также напомнило гражданам, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, а за участие в них предусмотрена ответственность.

В мире экс-СССР Беларусь Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена
Эксперт спрогнозировала увеличение рождаемости в России
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку"
В России разработана "антиковидная" пропускная система
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции