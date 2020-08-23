МО Беларуси: Нарушители порядка в священных местах будут иметь дело с армией

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил обращением к гражданам республики. Он предупредил, что если протестующие нарушат порядок и спокойствие в священных местах, то они будут иметь дело с армией, передает агентство БЕЛТА.

"В последней войне Беларусь потеряла каждого третьего. Практически Беларусь была стерта с лица Земли. В знак памяти, скорби и печали на нашей земле установлены тысячи мемориалов и памятников. И они для нас священны. Наши люди к ним ходят помолиться и возложить цветы. Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты устраивали массовые убийства белоруссов, русских, евреев и других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем. Категорически предупреждаем - в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах, вы (нарушители - прим. "РГ") дело будете иметь не с милицией, а с армией", - заявил Хренин.

Ранее утром министерство внутренних дел республики сообщило, что на проходивших в эту субботу акциях протеста было задержано 26 человек. В ведомстве заявили, что 22 августа было зафиксировано 18 случаев нарушения законодательства о массовых мероприятиях. В свете запланированных на воскресенье акций белорусское МВД также напомнило гражданам, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, а за участие в них предусмотрена ответственность.