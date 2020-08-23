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Рубрика: В мире

МВД Беларуси: Протесты в Минске прошли без задержаний и ЧП

Текст: Алексей Чуриков

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что во время воскресных акции протеста в Минске каких-либо чрезвычайных происшествий не произошло. Как рассказала ТАСС пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, силы правопорядка задержаний не проводили.

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"По Минску задержаний не было, не допущено чрезвычайных происшествий. Штаб еще работает, информацию в целом по стране мы обобщим к утру понедельника", - цитирует ее агентство.

РИА Новости также уточняет, что пресс-секретарь МВД не ответила на вопрос о численности участников протестных акций в столице, пообещав сообщить эту информацию в понедельник.

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