МВД Беларуси: Протесты в Минске прошли без задержаний и ЧП

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что во время воскресных акции протеста в Минске каких-либо чрезвычайных происшествий не произошло. Как рассказала ТАСС пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, силы правопорядка задержаний не проводили.

"По Минску задержаний не было, не допущено чрезвычайных происшествий. Штаб еще работает, информацию в целом по стране мы обобщим к утру понедельника", - цитирует ее агентство.

РИА Новости также уточняет, что пресс-секретарь МВД не ответила на вопрос о численности участников протестных акций в столице, пообещав сообщить эту информацию в понедельник.