На Кипре запретили целоваться на свадьбе

Минздрав республики Кипр обнародовал новые протоколы касательно безопасного проведения свадеб и крестин. Согласно новым правилам, на этих церемониях запрещено целоваться, обниматься и даже здороваться за руку. Кроме того, не разрешается танцевать. Цель всех подобных ограничений - избежать распространения коронавируса. Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

Ограничения останутся в силе до 15 января 2021 года.

Помимо вышеперечисленного, на свадьбах и крестинах присутствующие должны находиться в масках. Максимальное число гостей может быть не более 250 человек в час, причем они должны соблюдать дистанцию между собой. "Таким образом, если приглашена 1 тысяча человек, то минимальное время для поздравлений и коктейлей составит не менее четырех часов", - поясняет минздрав республики.

Организаторы торжеств должны также предоставить список всех приглашенных, чтобы было легче отследить все контакты в случае, если кто-то окажется инфицирован коронавирусом.

Всего за время пандемии на Кипре зафиксировано 1395 случаев коронавируса, умер 21 человек.