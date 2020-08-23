На учениях в порту Баниас военные РФ и Сирии ловили террористов

Акватория восточного Средиземноморья близ сирийского порта Баниас стала местом выполнения различных учебно-боевых задач двумя дружественными флотами - местным и российским.

Подобные совместные антитеррористические учения уже не раз проводились в другом сирийском порту - Тартусе. Что тогда, что сейчас ломать голову над сценарием учений флотоводцам, в общем-то, не пришлось. Его подсказала сама остановка в ближневосточном государстве, подвергшемся массированному нападению международных террористов.

Тот же Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, они неоднократно пытались атаковать с помощью кустарно изготовленных беспилотников. К счастью, все эти попытки были безуспешными.

Вообще местные порты, через которые в том числе идет снабжение наших военных в Сирии, как были, так и остаются исключительно привлекательными объектами для террористов.

К примеру, прикрывать порт Тартус с суши и с моря приходится круглосуточно. Этим в том числе занимаются расчеты зенитных ракетных систем С-300 и комплексов ПВО "Панцир-С1".

Совместные флотские маневры близ Тартуса и Баниаса, к которым привлекли наши надводные корабли и самолеты с авиабазы Хмеймим, а также ракетные катера и тральщики Военно-морских сил Сирии, показали, насколько надежно действует созданная там система безопасности.

Накопленный на этих тренировках опыт наши и сирийские военные использовали для уничтожения условных диверсантов в порту Баниас.

Начальник пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе контр-адмирал Владимир Кондратов рассказал, что в нынешних маневрах были задействованы более 500 военнослужащих двух армий, а также 11 кораблей и боевых катеров, вертолеты, подразделения водолазов, связистов и специалистов дымопуска.

"В ходе учения действовали на воде и под водой, в воздухе и на суше. Учебные цели достигнуты. Это свидетельствует о том, что значительно выросло и укрепилось взаимодействие между подразделениями Вооруженных сил России и Сирийской Арабской Республики в нашем общем деле - борьбе с международным терроризмом", - отметил Кондратов.

Командующий военно-морскими силами и береговой обороной Сирии вице-адмирал Ясер аль-Хафи объяснил, по какому сценарию шла учебная операция по ликвидации напавших на порт Баниас. "Проводилось обнаружение диверсионных групп. Для их уничтожения применялись как надводные силы, так и подразделения водолазов. Эти учения входят в цикл подготовки обороны порта Баниас. Они проводятся периодически и показывают эффективность нашей совместной работы, повышают нашу готовность к выполнению боевых задач", - сказал сирийских адмирал.

Порты, через которые идет снабжение наших военных в Сирии, одни из важных целей для террористов

Как и Тартус, порт Баниас расположен в сирийской провинции Латакия на побережье Средиземного моря. Там находится крупный нефтеналивной терминал, и это обстоятельство делает порт не просто стратегически важным объектом инфраструктуры Сирии, но и весьма привлекательным местом для совершения террористических актов.

Для того, чтобы их не допустить, российские и сирийские военные организуют подобные совместные учения.