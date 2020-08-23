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23.08.2020 21:35
Рубрика: Власть

И на флоте пригодится

Новая 57-мм пушка может стать основным орудием нашей бронетехники
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Спецвыпуск № 187(8241)
Одной из премьер военно-технического форума "Армия-2020" станет новейшая боевая машина пехоты Т-15 и самоходная зенитка "Деривация-ПВО" с установленным на них необитаемым модулем АУ-220М "Байкал". Этот модуль с 57-мм пушкой называют одной из самых перспективных разработок для Российской армии. Со временем он может заменить в войсках 30-мм орудия, устанавливаемые на боевые машины.
Зенитный комплекс "Деривация-ПВО" с 57-мм пушкой. Фото: РИА Новости Зенитный комплекс "Деривация-ПВО" с 57-мм пушкой. Фото: РИА Новости
Зенитный комплекс "Деривация-ПВО" с 57-мм пушкой. Фото: РИА Новости

Тяжелая БМП Т-15 "Армата" показала широкой публике свою "обновку" в виде необитаемого модуля АУ-220М на параде Победы в Москве. Изначально на боевую машину пехоты устанавливался боевой модуль "Бумеранг-БМ". Это такая же необитаемая башня, основным орудием которой является 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 500 снарядов. На "Бумеранг" также устанавливается 7,62-мм пулемет Калашникова и четыре управляемые противотанковые ракеты "Корнет". С платформой "Бумеранг" Т-15 продефилировала на Параде Победы в 2015 году.

Фото: wikimedia.org
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Однако вскоре разработчики предложили минобороны новый модуль под кодом АУ-220М. Сначала его обкатали на "классике", установив на БМП-3. Как рассказали на предприятии-изготовителе этих платформ Центральном НИИ "Буревестник", испытания прототипов подтвердили все заявленные характеристики. Кроме того, в ходе проверок конструкцию модуля несколько изменили.

В частности, у АУ-220М была снижена высота башни, что позволило сделать более удобной систему заряжания. Кроме того, на модуль был установлен усовершенствованный телевизионный автомат сопровождения целей с более точными характеристиками.

Тактико-технические характеристики "Байкала" внушают уважение. На необитаемый модуль устанавливается 57-мм пушка и спаренный с ней пулемет калибра 7,62-мм. Боевые машины, вооруженные такими средствами поражения, способны вести огонь с места, с ходу и на плаву, в любое время суток и в любых погодных условиях.

Возможность дистанционного управления оружием по каналам связи позволяет решать целый спектр боевых задач без участия экипажа - в роботизированном режиме. Система управления огнем "Байкала" включает в себя комбинированный прицельный комплекс, с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерные дальномеры и независимую 2-плоскостную стабилизацию поля зрения.

Пушка имеет скорострельность около 80 выстрелов в минуту и способна поражать беспилотники

Если говорить о мощи комплекса, то стоит отметить, что бронебойно-подкалиберный снаряд АУ-220М способен на дальности в 1,5 километра пробить броню толщиной до 120 мм. Получается, что на поле боя эта пушка способна пробить броню любого бронетранспортера или боевой машины пехоты. Выдержать в лоб такую очередь способен только танк. Но и для тяжелой бронированной техники разработчики подготовили сюрприз в виде управляемых ракет "Атака", которые также могут устанавливаться на модуль. Еще один немаловажный фактор: 57-мм пушка имеет скорострельность около 80 выстрелов в минуту и способна эффективно поражать в ближней зоне беспилотники, управляемые и крылатые ракеты, а также снаряды реактивных систем залпового огня.

Благодаря своей компоновке, модуль может быть использован как при модернизации боевых машин пехоты, уже стоящих на вооружении, так и перспективных - на платформах "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг".

Минобороны оценило все преимущества "Байкала" и решило использовать достоинства этого модуля в борьбе с воздушными целями при создании самоходного зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО". О проекте этой зенитки на базе БМП-3 упомянули на выставке "Армия-2017". Уже в следующем году машину можно было увидеть в железе. А первые шесть "Дериваций" в этом году впервые появились на параде в честь 75-летия Победы на Красной площади. Сейчас они проходят окончательную доработку и уже в следующем году должны выйти на государственные испытания.

Установка модуля на новейшие перспективные платформы Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг", по мнению экспертов, тоже дело ближайшего будущего. Сейчас, когда борьба с беспилотниками и низколетящими целями становится основной задачей, пушка, способная быстро и точно зачистить воздух, просто находка.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
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Оценили все достоинства боевого модуля с 57-мм пушкой и в Военно-морском флоте. Ведь для ближнего боя, уничтожения бронекатеров, вертолетов или беспилотников противника самым действенным средством остается артиллерия. Разработчики предложили флоту морской вариант боевого модуля, и специалисты ВМФ положительно оценивают возможность применения этого комплекса на кораблях и катерах.

Нельзя сказать, что минобороны не устраивает классическая 30-мм пушка, которая сейчас стоит на вооружении. Это орудие по надежности сравнивают с автоматом Калашникова. Пушка доказала свою эффективность в ходе афганской войны и современных конфликтов.

Однако по многим показателям она уже недотягивает до необходимых характеристик. В частности, 30-мм пушка уже не может эффективно бороться с бронетехникой противника, защита которой модернизируется. 30-мм пушки не обладают точностью и кучностью, достаточной для поражения малогабаритных целей типа беспилотников, управляемых или неуправляемых боеприпасов. Однако полностью отказываться от этого орудия, неоднократно проходившего проверку боем, в военном ведомстве вряд ли посчитают целесообразным.

Власть Безопасность Армия ФОРУМ "АРМИЯ - 2020" Оружие XXI века

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