Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта

В интернете появилось видео концовки боя в Великобритании между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

Поединок завершился в пятом раунде: Поветкин нокаутировал оппонента. При этом в четвертом раунде Александр дважды побывал в нокдауне. Напомним, бой Поветкина с Уайтом изначально должен был состояться в Манчестере второго мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. После поединка россиянин назвал нокаут Диллиана лучшим в карьере.

Благодаря этой победе Поветкин стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Титул позволит ему провести бой с действующим чемпионом мира WBC британцем Тайсоном Фьюри.