Патриарх Кирилл: Русский народ всегда отличался способностью прощать

Патриарх Кирилл отслужил воскресную Литургию в древней обители - Савино-Сторожевском монастыре в Звенигороде и сказал проповедь о милости и прощении.

Напомнив о читающемся на Божественной Литургии отрывке из Евангелия о прощении господином своего должника с огромным долгом и непрощении малого долга тем, кому только что было прощено многое, патриарх подчеркнул, что эта евангельская притча не о правильном распоряжении принадлежащих нам финансовых средств, но о милости.

"Иногда бывает так, что по каким-то причинам одномоментно вернуть все невозможно, и люди просят об отсрочке, о милости", - сказал он и призвал тех, кому должны, но не могут в полной мере вернуть долг, вспоминать об этой притче.

"Может быть, не всегда нужно требовать, чтобы немедленно исполнили все обязательства, когда у человека есть причины, по которым он в данный момент не может вернуть ничего", - заметил патриарх.

Еще раз подчеркнув, что эта притча не об игнорировании финансовой дисциплины, не о том, чтобы взять займ в банке и не отдать его, а о человеческой милости, доброте и прощении, он напомнил слова св. Ефрема Сирина: забудь пост и молитву, если ты не прощаешь ближнему своему. Потому что и пост, и молитва в таких случаях не достигают небес. И Господь не дает в ответ на них просимого, если ты не простил ближнего своего, его согрешений, долгов, его раздражающего тебя несовершенства.

"Сегодня Евангелие учит нас милости друг о друге и прощению, - сказал патриарх. - Ведь каждый знает, что происходит, когда он прощает другого. На сердце становится легче. Вроде как ты прощаешь, а не тебя прощают, а это прощение снимает какую-то тяжесть с сердца".

С чистым сердцем простить другого - грехи его, обиды, различного рода неприятности - и прощение облегчит душу прощающего.

Прощение важно и в семье, поскольку нет семьи, не проходившей через трудные моменты жизни, когда нарушается взаимопонимание супругов, возникают трудности с детьми, напряжения и скандалы. "Как ужасно если после этого люди не просят прощения и не прощают. Вот с этой тяжестью и живут, - говорит патриарх. - Казалось бы, как просто после неурядицы взять да и испросить прощения. Как просто было бы простить своих родных и близких. И не было бы долгоиграющего конфликта, который, действительно, разрушает семьи и наносит такой вред каждому участнику".

Это справедливо, по его мнению, и в отношении трудовых коллективов, и всех коллективов, переживающих конфликты.

"Конфликты разрушают солидарность, понижают значение коллектива, он перестает быть способным к совершению дел, перестает быть собранным, сосредоточенным, солидарным", - настаивает патриарх.

Если же говорить о народе и о государстве, то и здесь важно умение прощать. "Если мы …в обществе научимся прощать друг друга, то светлое состояние души, которое мы испытываем, прощая близких, будет присутствовать и в народе нашем", - считает патриарх.

Русский народ как раз и отличался способностью прощать, которая часто вызывала недоумение и воспринималась как некая слабость, отметил он.

"Но это не слабость, это великая духовная сила, которая способна преображать жизнь народа", - говорит патриарх, напоминая, что евангельская притча учит нас тому, что "прощение это такое деяние, которое исправляет к лучшему личную, семейную, коллективную жизнь. И жизнь всего народа".

P.S.

23 августа, в день памяти святого преподобного Саввы Сторожевского, патриарх Кирилл служил Божественную Литургию в древней обители святого - в Звенигороде. Обитель это всегда считалась "царской", потому что сюда на богомолье чаще всего приезжали цари и царицы. И дорога, которая сегодня называется Рублево-Успенским шоссе, называлась царской дорогой, напомнил патриарх, потому что это был главный царский путь на богомолье. А Савво-Сторожевсксая обитель была главной царской обителью, где царь участвовал в богослужении и молился чаще, чем в какой-либо другой обители.