Решения по статусу Соловков должны согласовываться с Русской православной церковью, считает Патриарх Кирилл, совершивший в конце прошлой недели первый - после начала пандемии - свой визит на Соловки, где он принял участие в заседании патриаршего попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага.

- Мы по-прежнему считаем важной разработку отдельного закона о статусе Соловков, - сказал он на заседании попечительского совета. - Однако редакция соответствующего законопроекта, предложенная государственно-правовым управлением президента РФ, не поддерживается нами ввиду того, что в ней ведущая роль в управлении Соловками принадлежит не нам, а Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Ситуацию, при которой важные решения принимаются фондом, а Церковь остается в стороне, он назвал неправильной. Идеи, которые предлагает Церковь, например, по реставрации, по его мнению, "научно обоснованны". А их игнорирование закончится конфликтом. ("Но зачем это нужно? Жизнь и так полна конфликтов".)

Главный интерес Церкви в реставрации Соловков, по словам Патриарха, в восстановлении важнейшей для Церкви обители. Фонд выдвинул инициативу по разработке соглашения о взаимодействии с церковью, патриарх ее поддержал. Но по его мнению, в соглашении нужно включить в совместную юрисдикцию Церкви и фонда "порядок направления предложений и другой информации по вопросам сохранения и развития Соловков в адрес президента, председателя правительства, министерств и агентств".

С Церковью, уверен он, должны согласовываться и инициативы фонда, касающиеся Соловков "как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО", вопросы реставрации и строительства и порядок передачи фондом в собственность и безвозмездное пользование объектов недвижимости, в том числе и земли: "Мы должны понимать, что и почему уходит в собственность той или иной организации".

По мнению Патриарха, неограниченный поток туристов может моментально захламить Соловки

Патриарх Кирилл призвал также ограничить посещение Соловков туристами. Это поспособствует сохранению и экологии места, и духовного уклада монастыря, находящегося здесь с XV века. "Ведь можно это место захламить моментально". Неограниченное посещение Соловков туристами, по словам Патриарха Кирилла, могут превратить Соловецкий архипелаг в "парадный дом", ну а вслед за этим и уничтожить".