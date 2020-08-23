Городские фермеры Польши собирают урожай в спальных районах. Поля самого известного из них находятся во дворах жилых домов в городе Люблин. Там, где обычно располагаются газоны и детские площадки, на люблинской улице Янтаровой - поле с пшеницей. А в августе здесь работают комбайны.

Дело в том, что владелец этого хозяйства на окраине Люблина, как и многие его коллеги в других регионах Польши, отказался продавать свою землю, когда город разросся, и его хозяйство оказалось в центре спального района. Правда, жителям это совершенно не мешает, даже наоборот. "Этот район прекрасен, надеюсь, он будет оставаться таким как можно дольше", - цитирует местную жительницу пани Сильвию издание Kurier Lubelski.

"Некоторые все бы отдали за такой вид. У моей дочери под окнами только серые дома и супермаркеты", - делится с журналистами пан Марчин, а пани Моника признается, что ее дети весь год ждут сбора урожая. Ничего удивительного, что в воеводском управлении полиции на запросы местных СМИ, не было ли жалоб на шум от сельхозработ, отвечают отрицательно. Владелец поля также утверждает, что к нему не поступало никаких претензий от соседей из многоэтажек.

"Люди реагируют нормально. Понимают, что я дело делаю. Смотрят, снимают видео. Дети тоже довольны. А я к этому подхожу с юмором", - сказал он газете Dziennik Wschodni. Люблин - город фермеров. Из 15 тысяч гектаров его территории около четырех тысяч занимают фермерские хозяйства, которых здесь чуть меньше трех тысяч. И они не только выращивают пшеницу. Как сообщает издание, "кур, которых разводят в этом городе, хватило бы чуть ли не на треть жителей, а свиней здесь больше, чем троллейбусов".