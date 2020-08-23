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23.08.2020 20:19
Рубрика: Спорт

Нокаут на лужайке

Александр Поветкин решил исход боя с Диллианом Уайтом одним ударом и стал временным чемпионом мира
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
Русский Витязь - тяжеловес Александр Поветкин утер нос скептикам, которые говорили, что наш боксер "уже не тот". Наш олимпийский чемпион и экс-чемпион мира в тяжелом весе победил британца Диллиана Уайта в бою за звание временного чемпиона по версии WBC, уложив его в пятом раунде убойным апперкотом.
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Настоящей сенсацией стало представление smart-ружья МР-155 Ultima калибра 12 мм. Фото: РИА Новости

Поединок, который проходил в "бойцовском саду" английского Брентвуда - перед домом известного промоутера Эдди Хирна, - поначалу складывался не в пользу 40-летнего россиянина.

Фото: David Ramos /EPA
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Скажем больше, в четвертом раунде Саша дважды побывал в нокдауне... Казалось, что Уайту осталось лишь довести бой до логического завершения. Но не тут-то было. Соперничество тяжеловесов - всегда лотерея, и в тот вечер повезло Поветкину. Его сокрушительный удар в пятом раунде досрочно прекратил бой. Это была уже 36-я победа Русского Витязя на профессиональном ринге, 25 из которых он одержал нокаутом. Вот как сам разгоряченный, уставший, но улыбающийся Поветкин прокомментировал журналистам свой успех:

- Это было очень непросто. Но я же понимаю, что боксирую не просто так, а за звание полноценного чемпиона мира. Очень старался и рад, что победил.

После двух нокдаунов были ли вы уверены в успехе?

Александр Поветкин: Признаюсь честно - такой уверенности, конечно же, не было. Да, это было неприятно, но при этом я понимал, что чувствую себя готовым продолжить бой. Это был ключевой фактор.

Помните, как случился нокаут?

Александр Поветкин: Да. И это все было не спонтанно. Во время подготовки к бою я смотрел некоторые бои с участием Диллиана и подметил, что он часто пропускает удары снизу. Этим надо было воспользоваться, и я старательно отрабатывал удары слева и справа снизу. Ну, то что попал, - да, наверное, повезло. Может быть, это даже лучший мой удар в карьере.

Готовы ли вы дать сопернику шанс на реванш?

Александр Поветкин: Этот пункт прописан в контракте, и если наши промоутеры смогут найти общий язык, то я готов выйти с Уайтом в ринг.

Фото: Reuters
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К слову, Эдди Хирн также подтвердил заинтересованность в реванше:

- Это настоящий шок. После боя Уайт сказал мне, что не может поверить в поражение. После удара в пятом раунде он попал в какой-то сон и до сих пор не понимает, как это случилось. Я очень надеюсь, что нас ждет еще одна серия этого противостояния, и мы сделаем все возможное, чтобы соперники встретились снова до конца этого года.

Одним из самых заинтересованных зрителей боя Поветкина с Уайтом был действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри. Он остался под впечатлением от Поветкина.

"40 лет! Горжусь", - написал Фьюри в своем "Твиттере".

Напомним, что россиянин стал претендентом на основной пояс чемпиона мира, однако Фьюри не спешит на встречу с Александром, поскольку у него на декабрь запланирован реванш с американцем Деонтеем Уайлдером.

Александр Поветкин: То, что я попал, - да, наверное, повезло. Может быть,  это даже лучший мой удар в карьере

Прокомментировал успех своего товарища и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA и IBF Денис Лебедев.

"Я уверен, что перед поединком диванные эксперты сказали, что "песенка Поветкина спета". Но Саня все это предотвратил. Это и есть профессиональный бокс тяжей, где все заканчивается одним ударом. Это был удар, достойный молодого Тайсона. Саша все сделал как по учебнику. Красавец", - сказал Лебедев в интервью каналу "РЕН ТВ".

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Александр Поветкин

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