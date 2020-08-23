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23.08.2020 02:35
Рубрика: Спорт

Поветкин прокомментировал победу над Уайтом

Текст: Артур Нанян
Российский боксер Александр Поветкин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Российский боксер Александр Поветкин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российский боксер Александр Поветкин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Россиянин Александр Поветкин назвал лучшим в карьере нокаут в поединке против британца Диллиана Уайта. Об этом он заявил в эфире телеканала "РЕН ТВ".

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом WBC

Поветкин одолел Уайта нокаутом в пятом раунде, хотя в четвертом раунде "Витязь" дважды оказывался в нокдауне. Победив в бою, Александр завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

"После четвертого раунда я себя нормально чувствовал. Да, нокдауны были, но самочувствие было хорошим. Мне повезло, получилось ударить. Я смотрел некоторые поединки с участием Уайта и заметил, что он пропускает снизу, отрабатывая комбинации слева снизу и справа. Попал хорошо. Возможно, это лучший нокаут в моей карьере", - сказал Поветкин.

Добавим, что теперь в активе Александра 36 побед (25 нокаутом), два поражения и еще один бой завершился вничью.

Спорт Спорт Бокс Александр Поветкин

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