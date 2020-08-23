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Рубрика: В мире

Премьер Ирландии может распустить парламент из-за приема в гольф-клубе

Текст: Максим Макарычев
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин объявил в воскресенье, что не исключил возможности роспуска парламента после скандала из-за грубых нарушений политиками правил изоляции во время пандемии коронавируса, сообщает Agence France-Presse.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мартин и его партнеры по коалиционному правительству, заместитель премьер-министра Лео Варадкар и член кабинета министров Имон Райан, "договорились отозвать парламент", сказал пресс-секретарь ирландского премьера. Эта новость появилась после двух дней политических потрясений, последовавших за скандальными разоблачениями о том, что десятки законодателей и высокопоставленных политиков посетили обед парламентского общества гольфа в нарушение рекомендаций по коронавирусу. Это мероприятие уже стоило поста министру сельского хозяйства Дару Каллири, посетившему вечеринку. Он был снят Мартином с должности в пятницу за грубое нарушение правил изоляции. Кроме того, о решении покинуть свой пост объявил заместитель главы верхней палаты парламента Ирландии Джерри Баттимер.

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Газета Irish Examiner сообщила, что 82 высокопоставленных политика, включая комиссара ЕС по торговле Фила Хогана, присутствовали на обеде Общества гольфа в среду вечером. При этом мероприятие демонстративно было проведено всего через 24 часа после того, как правительство Ирландии объявило о новых ограничениях на COVID-19, чтобы сдержать новый всплеск случаев заражения. Меры, в том числе, подразумевают запрет на проведение "официальных или неформальных мероприятий или вечеринок" в ресторанах отелей. Несмотря на то, что в ресторанах за одним столом могут сидеть не более шести человек (три пары супругов) участники ужина в гольф-клубе располагались за столами по десять человек в нарушение рекомендаций по коронавирусу, а организаторы установили перегородку в помещении, чтобы обойти закон, запрещающий проведение групповых собраний с участием более 50 человек.

В пятницу полиция Ирландии заявила, что начала расследование этого события в связи с предполагаемыми нарушениями ирландского законодательства. Майкл Мартин был избран премьер-министром Ирландии в конце июня, возглавив коалиционное правительство. Оно было создано после нескольких месяцев трудных переговоров, последовавших за всеобщими выборами, которые прошли в Ирландии в феврале.

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