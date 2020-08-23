Премьер Ирландии может распустить парламент из-за приема в гольф-клубе

Мартин и его партнеры по коалиционному правительству, заместитель премьер-министра Лео Варадкар и член кабинета министров Имон Райан, "договорились отозвать парламент", сказал пресс-секретарь ирландского премьера. Эта новость появилась после двух дней политических потрясений, последовавших за скандальными разоблачениями о том, что десятки законодателей и высокопоставленных политиков посетили обед парламентского общества гольфа в нарушение рекомендаций по коронавирусу. Это мероприятие уже стоило поста министру сельского хозяйства Дару Каллири, посетившему вечеринку. Он был снят Мартином с должности в пятницу за грубое нарушение правил изоляции. Кроме того, о решении покинуть свой пост объявил заместитель главы верхней палаты парламента Ирландии Джерри Баттимер.

Газета Irish Examiner сообщила, что 82 высокопоставленных политика, включая комиссара ЕС по торговле Фила Хогана, присутствовали на обеде Общества гольфа в среду вечером. При этом мероприятие демонстративно было проведено всего через 24 часа после того, как правительство Ирландии объявило о новых ограничениях на COVID-19, чтобы сдержать новый всплеск случаев заражения. Меры, в том числе, подразумевают запрет на проведение "официальных или неформальных мероприятий или вечеринок" в ресторанах отелей. Несмотря на то, что в ресторанах за одним столом могут сидеть не более шести человек (три пары супругов) участники ужина в гольф-клубе располагались за столами по десять человек в нарушение рекомендаций по коронавирусу, а организаторы установили перегородку в помещении, чтобы обойти закон, запрещающий проведение групповых собраний с участием более 50 человек.

В пятницу полиция Ирландии заявила, что начала расследование этого события в связи с предполагаемыми нарушениями ирландского законодательства. Майкл Мартин был избран премьер-министром Ирландии в конце июня, возглавив коалиционное правительство. Оно было создано после нескольких месяцев трудных переговоров, последовавших за всеобщими выборами, которые прошли в Ирландии в феврале.