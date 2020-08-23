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23.08.2020 16:01

ПСБ открыл выставку истории диверсификации в России

ПСБ организовал уникальную выставку "Диверсификация: 60 лет истории", где представлена гражданская продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса с 1950-х гг. до наших дней.

"На выставке мы собрали истории успеха предприятий ОПК по запуску гражданской продукции за последние 60 лет, в том числе клиентов ПСБ. Все экспонаты объединены по одному признаку - они успешно производились и продавались не только на российском рынке, но и на зарубежных, не уступая по качеству импортным аналогам. Диверсификация сейчас создает и огромные возможности предприятиям ОПК, и ставит серьезные вызовы перед ними. ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса продолжает принимать активное участие в развитии диверсификации, разрабатывать механизмы поддержки таких проектов - их привлечения и финансирования", - комментирует Петр Фрадков, председатель ПАО "Промсвязьбанк".

Каждую из представленных на выставке разработок можно считать символом эпохи. Среди более чем 50 исторических экспонатов - макет малой "Чаши Олимпийского огня", спроектированной для Олимпиады-80 ведущим художником КБ Туполева А.С. Сергеевым, дизайн-макет камеры для лунной программы СССР, микрофоны Октава, которые задали тренд в дизайне современных микрофонов, телевизор "Ровесник", эскизы снегоходов, мотороллеров, макеты теплоходов и гражданских самолетов и многое другое.

Предприятия ОПК-клиенты ПСБ представили современные разработки, которые конкурируют с ведущими мировыми производителями или не имеют аналогов. Так, компания "Тетис Про" представила подводный аппарат, который предназначен для выполнения работ под водой на глубинах до 350 метров. "Средне-Невский судостроительный завод", лидер отечественного композитного судостроения, показал модель своего пассажирского катамарана. "Балтийский завод" выставил модель универсального атомного ледокола - на производственных площадках этого предприятия ведется строительство ледоколов "Арктика", "Сибирь" и "Урал", которые станут самыми большими и самыми мощными ледоколами в мире. Компания Смирнов Дизайн раскрыла дизайн конвертоплана VETER - новой системы дистанционного управления беспилотного самолета вертикального взлета и посадки. "Лаборатория Астрономикон" представила многоцелевую платформу "Синергия" для проведения научных, образовательных и технологических экспериментов в космосе.

Выставка открыта до 29 августа с 10.00 до 18.00 в павильоне D, КВЦ "Патриот", стенд 4D3.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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