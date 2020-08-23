Пушков оценил предвыборные обещания Байдена

Сенатор Алексей Пушков усомнился в реальности исполнения предвыборных обещаний кандидата в президенты США от демократов. Джо Байден подверг критике своего основного соперника, нынешнего президента Дональда Трампа, заявив, что располагает собственным планом развития страны.

"Байден обещал в случае избрания покончить с COVID-19, бедностью, изменениями климата и расизмом. Забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие", - со ссылкой на Twitter Пушкова пишет РИА Новости.

Сенатор отметил, что "бедность не уйдет, а COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США". Напомним, 21 августа Джо Байден официально согласился на выдвижение в президенты от Демократической партии США. Голосовать за нового лидера страна будет третьего ноября.