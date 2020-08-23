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23.08.2020 14:01
Рубрика: Власть

Путин: Армейские игры способствуют укреплению мира

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин направил видеоприветствие участникам Международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр, которые начались сегодня в Подмосковье.

"В этом году эти масштабные мероприятия стартуют одновременно, и убежден, что от такого сочетания их традиционно зрелищные и насыщенные программы только выиграют", - заявил глава государства.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Многочисленные гости смогут увидеть возможности российских Вооруженных Сил, познакомиться с новейшими достижениями отечественной и зарубежной оборонной промышленности, с успешными проектами международной кооперации. "В этой связи рассчитываем, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициативы", - сказал российский лидер.

Он также считает, что соревнования между военными разных стран будут способствовать "укреплению дружеских связей и открытому, доброжелательному обмену опытом". "Главное, что состязания Армейских игр способствуют укреплению мира и взаимопонимания между странами и народами", - подчеркнул Владимир Путин.

"Рассчитываю, что российские команды-участники будут действовать, как всегда, слаженно и четко, проявят свои лучшие качества и подтвердят растущий боевой потенциал наших войск", - добавил он.

Глава государства также отметил, что захватывающие соревнования армейских специалистов уже завоевали популярность у многочисленных гостей, особенно у молодых людей, которые намерены "посвятить себя благородному делу защиты Родины, работе в науке, в лабораториях, конструкторских бюро, на современных производствах".

"Уверен, что Международный военно-технический форум и Армейские игры станут яркими, значимыми событиями и, конечно, послужат укреплению межгосударственных связей в оборонной сфере", - заключил Владимир Путин.

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