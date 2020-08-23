Путин наградил хоккеиста Касатонова и художника Андрияку

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении, отметив целый ряд граждан.

Орденом Александра Невского награжден легендарный советский хоккеист Алексей Касатонов, орденом Почета - художник Сергей Андрияка, а орденом Дружбы - художник Василий Нестеренко.

Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени командира отряда космонавтов Олега Кононенко.

За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях медалью Ушакова отмечены 17 граждан США.

Орденом Почета награжден судья Суда Евразийского экономического союза Константин Чайка. Орденом Александра Невского - гендиректор "Агентства по страхованию вкладов" Юрий Исаев и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Награды также будут вручены целому ряду журналистов, в их числе сотрудникам ТАСС, ВГТРК, НТВ.