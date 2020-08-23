Евразийский центр банка БРИКС разместится в Москве

Новости

В турецкой Каппадокии возобновили полеты на воздушных шарах 17:53
Карпин жестко отреагировал на критику ушедшего из "Ростова" Попова 17:38
Самосвал и автобус столкнулись в Москве 17:28
На Кипре запретили целоваться на свадьбе 16:46
МИД Беларуси ответил Зеленскому 16:11
Синоптики: Осень в Москве начнется с тепла 16:05
В Брестской крепости открылись Армейские международные игры 15:19
МО Беларуси: Нарушители порядка в священных местах будут иметь дело с армией 14:48
Загрязнение воздуха увеличивает смертность от коронавируса 14:30
Вышел тизер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном 14:28
В Москве пройдет заседание министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ 14:13
Вышел трейлер 4-часовой версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера 13:50
СМИ: У Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19 13:18
Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо" 12:53
Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот 12:51
"Ростов" объявил об обмене Попова на Полоза 12:43
Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 11:57
В США ученые выпустят на волю генетически модифицированных комаров 11:39
TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
Эксперты продемонстрировали возможности боевого робота "Соратник" 09:43
Почему новый пулемет от концерна "Калашников" называется РПЛ-20 09:40
Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа и коронавируса 09:13
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку" 08:23
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 17:33
Рубрика: Экономика

Евразийский центр банка БРИКС разместится в Москве

Текст: Роман Маркелов
Евразийский региональный центр Нового банка развития (НБР) БРИКС будет размещен в Москве. Это следует из проекта соглашения, внесенного правительством на ратификацию в Госдуму.

При этом НБР сможет открывать дополнительные представительства в других российских городах. Одной из главных функций Евразийского регионального центра станет поддержка реализации проектов НБР с участием нескольких евразийских государств, сотрудничество с государственными и частными структурами.

Фото: iStock
В Центробанке заявили о восстановлении экономики после падения на дно

Для банка и его сотрудников предусмотрен ряд привилегий и иммунитетов, следует из пояснений к проекту соглашения. Банк, его имущество, активы, доходы, переводы и сделки не облагаются налогами, освобождаются от таможенных сборов.

"Имущество и архивы банка обладают иммунитетами от обыска, реквизиции, конфискации. Все управляющие, директора, их заместители, должностные лица и сотрудники банка будут иметь иммунитет от правового преследования, иммиграционных и налоговых ограничений", - отмечается в пояснительных материалах к проекту соглашения.

Евразийский региональный центр НБР не подлежит регистрации на территории России, а его деятельность не требует лицензии, он не подлежит регулированию со стороны Банка России.

Кроме того, на персонал Евразийского регионального центра не будет распространяться российское законодательство об обязательном социальном страховании.

В регионах Экономика Финансы Банки Международные организации БРИКС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена
Эксперт спрогнозировала увеличение рождаемости в России
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку"
В России разработана "антиковидная" пропускная система
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае