Евразийский центр банка БРИКС разместится в Москве

Евразийский региональный центр Нового банка развития (НБР) БРИКС будет размещен в Москве. Это следует из проекта соглашения, внесенного правительством на ратификацию в Госдуму.

При этом НБР сможет открывать дополнительные представительства в других российских городах. Одной из главных функций Евразийского регионального центра станет поддержка реализации проектов НБР с участием нескольких евразийских государств, сотрудничество с государственными и частными структурами.

Для банка и его сотрудников предусмотрен ряд привилегий и иммунитетов, следует из пояснений к проекту соглашения. Банк, его имущество, активы, доходы, переводы и сделки не облагаются налогами, освобождаются от таможенных сборов.

"Имущество и архивы банка обладают иммунитетами от обыска, реквизиции, конфискации. Все управляющие, директора, их заместители, должностные лица и сотрудники банка будут иметь иммунитет от правового преследования, иммиграционных и налоговых ограничений", - отмечается в пояснительных материалах к проекту соглашения.

Евразийский региональный центр НБР не подлежит регистрации на территории России, а его деятельность не требует лицензии, он не подлежит регулированию со стороны Банка России.

Кроме того, на персонал Евразийского регионального центра не будет распространяться российское законодательство об обязательном социальном страховании.