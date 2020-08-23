Июльская погода продержится в центре России две недели

Похоже, все чаще сентябрь становится в центре европейской территории летним месяцем. Уже не первый год в середине климатического лета случается "холодный провал", а под финал - в конце августа - погода начинает брать реванш. И дарит жителям центральных регионов много теплых дней.

Как отмечают синоптики центра погоды "Фобос", метеорологическое лето (когда среднесуточная температура становится ниже плюс 15 градусов), как правило, прощается с Москвой после 27 августа. Но в этом году теплый сезон будет длиннее положенного на 1-2 недели.

В начале следующей недели будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до плюс 20-26 градусов. Только к вечеру понедельника может пойти небольшой дождь.

В среду через столичный регион будет проходить холодный фронт, который принесет с собой интенсивные ливни - до 10-11 мм за 6 часов. Это освежит атмосферу, но все равно будет довольно тепло - днем до плюс 18-23 градусов. В четверг и пятницу еще возможны небольшие дожди, станет немного теплее.

А вот с наступлением последних выходных августа инициативу перехватит погожий антициклон, благодаря чему жителей региона ждет достойное прощание с календарным летом. В субботу воздух прогреется до плюс 19-24 градусов, в воскресенье до - до плюс 23-28 градусов. А финальный день августа может вообще ознаменоваться жарой до плюс 29 градусов. Не по сезону тепло будет и в начале сентября. По предварительному прогнозу на 1 сентября, в Москве ожидается комфортная погода. Днем до плюс 25 градусов и без существенных дождей.