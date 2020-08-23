Как собрать ребенка в школу

В преддверии нового учебного года управление Роспотребнадзора по Москве открыло "горячую линию" для родителей, озабоченных сборами детей в школу. Специалисты не только расскажут, на что обратить внимание при выборе рюкзака и формы, но и проследят за тем, чтобы качество и безопасность школьных товаров в магазинах города были на высоте.

Мария Коннова 1 сентября отправит в школу сына и дочку, 8 и 12 лет. Одежду девочке она купила в торговом центре. Вместе с дочкой выбирали не по цене и качеству, а по тому, что сейчас модно и... удобно стирать. "У старшеклассников в нашей школе нет формы, просто офисный стиль. Для девочки важно, чтобы она выглядела строго и стильно. На состав ткани мы, конечно, внимания не обращаем, выбираем на ощупь: если приятная, то берем. Дочке важнее стиль, а качество уходит на второй план. А я смотрю с позиции, не выбросить бы после первой стирки", - рассказала Мария.

В Роспотребнадзоре напоминают родителям: одежда должна отвечать всем гигиеническим требованиям, быть безвредной для здоровья ребенка, оставаясь удобной и модной. В "правильных" вещах должен быть низкий процент синтетических волокон. Желательно, чтобы ткань, из которой шьется одежда, по большей части состояла из шерсти, хлопка или вискозы. Синтетика хотя и продлевает срок службы вещей, но не дает коже дышать, в результате у ребенка может нарушиться тепловой обмен, что приведет к перегреву и последующему переохлаждению, а следовательно, к простуде. Не исключена и аллергия. "О безопасности вещей свидетельствует специальная маркировка, которая должна содержать дату изготовления, единый знак обращения на рынке, размер изделия, вид и процентное содержание натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия", - отметила начальник надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве Татьяна Рябенко.

Обо всем этом и многом другом родителям расскажут специалисты "горячей линии", которая будет работать по будням до 2 сентября по телефонам: 8 (495) 687-40-57 и 8 (495) 687-63-60. Если же некачественный товар уже приобретен, то по номеру 8 (495) 785-37-41 можно оставить жалобу. Также доступен для звонков и бесплатный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.

Чаще всего родителей интересуют требования, которые предъявляются к качеству одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских товаров. Много звонков от родителей младших школьников, которые еще путаются в ассортименте. В этом году мам и пап особенно интересует организация режима дня детей, например, как правильно "переключить" ребенка на учебный процесс после "удаленки". А вот на вопрос о допустимом количестве учащихся в классе на "горячей линии" ответить не смогут. "Все зависит от планировки школы и вместимости классов", - сказали "РГ".

Школьная форма должна быть безвредной для здоровья ребенка, но при этом удобной и модной

Однако Мария Коннова, как, наверное, и тысячи других мам, не знала о том, что Роспотребнадзор запустил ежегодную "горячую линию" по вопросам качества детских вещей.

- Думаю, немногие решаются на такие звонки перед покупками. Например, у сына в школе введена форма, но она настолько особенная - в сине-бордовую клетку, что купить ее можно далеко не во всех магазинах. Поэтому по ее качеству у родителей нашего района лучше всего работает "сарафанное радио, - говорит она.