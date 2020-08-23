Кому удалось хорошо заработать во время самоизоляции

Новости

Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми 05:15
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом 04:31
В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России 04:20
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта 03:18
Поветкин прокомментировал победу над Уайтом 02:35
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне 02:20
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки 01:22
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 22.08.2020
Астероид подлетит к Земле перед избранием президента США 22.08.2020
Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц 22.08.2020
Лавров раскритиковал США за агитацию против сотрудничества с Россией 22.08.2020
Вывезенных из Сирии детей передадут родственникам в воскресенье 22.08.2020
"Динамо" проиграло "Арсеналу", "Химки" уступили "Ахмату" 22.08.2020
В Италии впервые с мая более тысячи людей заразились COVID-19 за сутки 22.08.2020
В Симферополе усилили ограничения из-за эпидситуации с COVID-19 22.08.2020
Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона 22.08.2020
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом 22.08.2020
Во Всемирной продовольственной программе прогнозируют сильный голод в мире 22.08.2020
Агата Муцениеце отказалась сниматься в сериале бывшего мужа 22.08.2020
Тедеско вернется на тренерский мостик "Спартака" в матче с "Локомотивом" 22.08.2020
Футболист ЦСКА Кирилл Набабкин порвал связки правого колена 22.08.2020
Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией 22.08.2020
Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман 22.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Кому удалось хорошо заработать во время самоизоляции

Текст: Татьяна Ткачева
Рекордное ухудшение финансовых показателей бизнеса по итогам "коронавирусных" месяцев произошло в половине регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Остальные смогли нарастить прибыль, невзирая на локдаун. Если в Калужской области совокупная прибыль предприятий сократилась на порядок, то в Белгородской она выросла в 3,3 раза, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Три причины падения

Отрицательную динамику по прибыли, по данным аналитиков, в марте-мае показали 9 из 18 регионов ЦФО. В Калужской области, например, "навар" крупных и средних предприятий был в десять раз ниже, чем весной 2019-го: 1,6 миллиарда против 16,7. У курян совокупная прибыль упала вдвое. У компаний Брянской и Тверской областей - более чем в полтора раза. Среди "проигравших" также ивановские, тамбовские и липецкие предприятия.

Фото: iStock
Бизнес предложил более 800 идей для улучшения делового климата

Между тем на Белгородчине объем совокупной прибыли компаний весной утроился, превысив 181 миллиард рублей (при 53,8 миллиарда в марте - мае прошлого года). Здесь "антивирусные" ограничения изначально были слабее, чем у соседей. В Смоленской области прибыль бизнеса выросла на 76 процентов, в Орловской - на 61. Примерно в полтора раза увеличилась она у ярославских и владимирских предприятий.

Впрочем, нужно иметь в виду, что речь о "средней температуре по больнице". В тех же верхневолжских регионах весной произошло довольно заметное снижение совокупного фонда оплаты труда. А значит, для многих местных жителей прибыльность бизнеса носила умозрительный характер.

На финансовый результат регионов повлияло несколько причин, пояснили "Российской газете" в "Россельхозбанке". Во-первых, жесткость прохождения пика пандемии (была ли высокой заболеваемость, насколько строгие ограничения вводились). Во-вторых, отраслевая структура региона (большая или меньшая доля пострадавших отраслей) и концентрация населения и бизнеса в его столице. В-третьих - близость к Москве и связи регионального бизнеса с московским (фактор "заражения" снижением спроса и активности).

"Сумма этих факторов и определяла размер потерь в регионах, - отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов. - Так, Калужская область дала серьезный минус за счет автомобильной промышленности, а Белгородская значительно выиграла на своем развитом аграрном бизнесе и промышленности стройматериалов. Ивановская и Тверская - проиграли в силу снижения спроса и заказов со стороны московского бизнеса".

Фото: iStock
Правительство выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК

По словам эксперта, есть прямое влияние пандемии - ограничения на работу. А есть опосредованное - падение спроса на продукцию ведущих отраслей региона. Например, из-за снижения деловой активности сократился объем транспортных услуг, продажи нефтепродуктов (также сказались теплая зима и март). Аналитик при этом подчеркнул, что исследование FinExpertiza выполнено только по одному показателю (прибыль), который не может служить единственным индикатором состояния бизнеса: "К тому же использование только процентного изменения приводит к искажениям из-за эффекта базы. Если годом ранее вся прибыль была 10 миллионов рублей, то рост до 100 будет ростом в тысячу процентов".

В целом, по словам Андрея Дальнова, те регионы, которые занимаются последовательной инвестиционной политикой и занимают хорошие места в рейтинге инвестпривлекательности Агентства стратегических инициатив, пострадали меньше и имеют большой потенциал для скорого восстановления. Пример - Тульская область.

Без спроса не заработаешь

Что касается "отстающих", то их следует разделить на две группы, уточняет Андрей Дальнов. Отстающих именно в данном периоде (из-за отраслевой структуры или жесткого карантина) и группы хронических отстающих. У вторых ситуация гораздо сложнее.

"Отставание может усугубиться из-за банкротства части бизнеса даже при общих мерах поддержки. Таким регионам может потребоваться помощь на федеральном уровне с индивидуальным набором средств и инструментов, - не исключает эксперт. - А что касается предприятий из первой группы, они могут восстановиться быстро".

На Урале власти и бизнес-объединения научились конструктивному диалогу

На временное падение спроса на продукцию в период карантина обратил внимание "РГ" и Степан Земцов, ведущий научный сотрудник лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Спрос упал на продукцию транспортного машиностроения, а, соответственно, производство автокомпонентов и металлы. "Поэтому, - приводит примеры эксперт, - прибыль сократилась в Калужской (автокластеры), Курской (черные металлы), Брянской, Тверской (железнодорожное машиностроение) областях".

Ситуация в регионах, где в экономике высока доля сельского и лесного хозяйства, а также пищевой промышленности, была лучше. "Эти отрасли традиционно более устойчивы к падению спроса, - продолжает Степан Земцов. - И в период пандемии люди продолжали покупать продукты питания, бумагу и иные потребительские товары". Также сохранили госконтракты предприятия оборонно-промышленного комплекса, добавляет эксперт.

"Поэтому, - конкретизирует Земцов, - падение прибыли было ниже в Белгородской, Орловской и Воронежской областях (там развитый агропромышленный комплекс), Тульской и Смоленской (там развито производство удобрений и военно-промышленный комплекс), а также во Владимирской и Ярославской областях (также за счет оборонных предприятий)".

Поле держит прибыль

"РГ" попросила экспертов сделать отдельный прогноз ситуации в АПК, поскольку эта отрасль - одна из немногих - позволила предприятиям нарастить прибыль даже в условиях пандемии. А что дальше? Есть возможность идти вперед?

"Спрос на продукцию АПК в целом сохранится, российские производства вполне конкурентоспособны, - считает Степан Земцов. - Но наращивать производство им сложно: лучшие земли распаханы, наиболее привлекательные ниши в животноводстве (птицеводство и свиноводство) уже заняты. Осталось менее рентабельное направление - выращивание крупного рогатого скота. Кроме того, есть проблемы с выходом на рынки европейских стран - из-за сертификации".

Тем не менее, по итогам 2020 года прибыль сельхозпроизводителей может остаться на уровне 2019-го, полагают и в Центре отраслевой экспертизы "Россельхозбанка".

Фото: Татьяна Кравченко
Какие зерновые культуры оказались самыми устойчивыми к засухе в Сибири

"На макроэкономическом уровне ряд показателей говорит о том, что емкость внутреннего рынка будет в целом стабильной. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами с января по июнь 2020 года увеличился на один процент до 7,7 триллиона рублей. Оборот общепита снизился значительно - на 22 процента, до 0,6 триллиона, - но здесь можно рассчитывать на восстановление продаж по мере снятия ограничений, связанных с пандемией, - объяснил Андрей Дальнов. - Производство продукции сельского хозяйства выросло на три процента до 1,7 триллиона. Это связано главным образом с запуском новых производственных комплексов и ростом выпуска продукции в натуральном выражении".

В регионах ЦФО в равной мере развиты и растениеводство, и животноводство. Рынок того или иного сельхозпродукта чаще всего не ограничивается рамками региона или федерального округа. Поэтому тенденции, как правило, общие для всей страны, добавил Дальнов: "В растениеводстве цены сельхозпроизводителей за полгода остались на прежнем уровне, но в июне обозначился заметный прирост к июню прошлого года. В животноводстве однозначной тенденции нет. Цены на мясо птицы и свинину снизились, а на говядину и сырое молоко - выросли. При этом цены практически повсеместно остаются на достаточно высоком уровне, что говорит о приемлемом финансовом положении крупных предприятий".

В ряде отраслей АПК положительную динамику прибыли может обеспечить экспорт, считает Андрей Дальнов. И приводит данные Евразийской экономической комиссии. По итогам первых пяти месяцев по сравнению к аналогичному периоду прошлого года экспорт продовольствия из РФ в страны дальнего зарубежья увеличился на 22 процента до 9,4 миллиардов долларов. В наибольшей степени от роста вывоза продукции выигрывают производители зерновых и масличных, а также масел и жиров. Процесс импортозамещения продолжается на рынке овощей и отдельных категорий молочной продукции, что также ведет к росту прибыли российских компаний.

Справка "РГ"

В целом по стране, по версии FinExpertiza, финансовые показатели бизнеса ухудшились в 58 регионах, а в 27 - улучшились. В результате весну завершили с убытком предприятия в 16 регионах. Среди отраслей остаться в плюсе смогли сельское, лесное хозяйства и рыбоводство. Их прибыль в среднем выросла на 8,3 процента.

Топ-10 регионов с наибольшим ростом прибыли бизнеса за март - май 2020 года:

Фото: FinExpertiza
В регионах Экономика Экономика Отрасли ЦФО COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Захарова назвала бездоказательным доклад сената США по России
В Минздраве опровергли возможность заказа вакцины от COVID-19 через интернет
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего
Автоэксперт рассказал о преимуществах регистрации машин через МФЦ
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные земли
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае