Под Воронежем пять человек погибли в выгребной яме

Тела трех взрослых и двух детей нашли в выгребной яме на территории поселка совхоза "Воронежский" в Новоусманском районе.
Как рассказал официальный представитель администрации района, вызов в экстренные службы поступил в 18.53.
"Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов уже на месте ЧП. Семьям и родным погибших окажут всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи находятся на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Данное происшествие находится на контроле у исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления, который также прибыл на место происшествия.