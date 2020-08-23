Под Воронежем пять человек погибли в выгребной яме

Тела трех взрослых и двух детей нашли в выгребной яме на территории поселка совхоза "Воронежский" в Новоусманском районе.

Как рассказал официальный представитель администрации района, вызов в экстренные службы поступил в 18.53.

"Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов уже на месте ЧП. Семьям и родным погибших окажут всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи находятся на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Данное происшествие находится на контроле у исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления, который также прибыл на место происшествия.