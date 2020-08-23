Синоптики: Осень в Москве начнется с тепла

Летнее тепло в Москве задержится на одну-две недели. Поэтому первые дни сентября, как ожидается, порадуют горожан хорошей погодой.

Как сообщает центр "Фобос", в последние дни августа будет на редкость тепло. Воздух 29 августа прогреется до +19…+24, а 30 августа - до +23…+28. Завершающий календарное лето день принесет в столичный регион, по прогнозам синоптиков, тропическое тепло - до +24…+29. Непривычно тепло будет и в начале осени.

По словам синоптиков, метеорологическое лето последние 30 лет прощается с Москвой после 27 августа. В этом сезоне такое случится вряд ли, поэтому тепло задержится еще на одну-две недели.